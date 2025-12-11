Leire Martínez, Xoel López y Ortiga actuarán en el Caudal Fest 2026 de Lugo.

Caudal Fest 2026 ha confirmado este jueves nuevos artistas que actuarán en el festival los días 18 y 19 de septiembre: Ortiga, Leire Martínez y Xoel López, tres nombres de primer nivel que refuerzan la personalidad, diversidad y atractivo de un cartel que aspira a situarse entre los más destacados del panorama musical estatal.

Tras el rotundo éxito de su última edición, Caudal Fest vuelve a consolidarse como el tercer festival más importante de Galicia. La excelente respuesta del público y la calidad de los artistas confirmados sitúan al evento como una cita imprescindible para amantes de la música contemporánea, que se despiden así del verano.

La ciudad de Lugo continúa siendo un elemento fundamental en la identidad del festival. Caudal Fest ha hecho de la ciudad su gran escenario, reforzando la conexión entre cultura, patrimonio y público, y convirtiendo a Lugo en un punto de encuentro musical único.

Nuevos artistas confirmados

Xoel López es uno de los grandes referentes de la música independiente en España. Su capacidad para fusionar sonidos, su lírica poética y la calidez de su puesta en escena lo han convertido en un artista imprescindible para varias generaciones. Fuentes del Caudal Fest 2026 señalan que su presencia en el evento refuerza su apuesta por proyectos con identidad propia y un directo cargado de emoción.

Leire Martínez, voz principal de La Oreja de Van Gogh, aporta su carisma, sensibilidad y fuerza interpretativa a una edición que busca conectar intensamente con el público. Reconocida por su talento vocal y por una trayectoria repleta de éxitos, Leire se ha consolidado como una de las artistas más queridas del pop en español, capaz de transformar cada actuación en un momento inolvidable.

Ortiga, uno de los proyectos más frescos y celebrados de la escena gallega, llega para aportar ritmo, energía y una dosis inconfundible de fiesta y personalidad. Su propuesta, que mezcla cumbia, merengue, pop y electrónica con un estilo propio y muy reconocible, promete convertir su actuación en uno de los directos más divertidos y esperados del festival.

Estos nuevos nombres se suman a los ya anunciados Lori Meyers, Siloé, Pignoise, La La Love You, Sexy Zebras, Taburete, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Besmaya, Anni B Sweet e Inazio, configurando un cartel sólido, diverso y equilibrado entre grandes referentes y nuevas voces emergentes.

Los abonos, ya a la venta

Los abonos para Caudal Fest 2026 estarán disponibles a partir del viernes 21 de noviembre a las 12:00 horas, a través de los canales oficiales del festival. El ritmo de interés y seguimiento permite prever una nueva edición de gran respuesta por parte del público.

Con estas nuevas incorporaciones, Caudal Fest 2026 avanza con paso firme hacia una edición memorable, consolidando su identidad y su compromiso con la música, la ciudad de Lugo y el público gallego y nacional.

Apoyo institucional

Caudal Fest cuenta con el apoyo activo del Concello de Lugo, formando parte de la campaña Lugo, Parte Do Teu Camiño y consolidando a la ciudad como un destino cultural y turístico de referencia. El festival también cuenta con la colaboración de la Deputación de Lugo, que contribuye al impulso y crecimiento de este evento clave en el calendario musical.

Caudal Fest forma parte también del programa oficial Concertos Do Xacobeo de Turismo de Xunta de Galicia, una alianza que refuerza su posición como uno de los festivales culturales más destacados de la comunidad y un punto de encuentro esencial dentro del circuito musical estatal.