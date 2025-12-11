El FIV 2026 de Vilalba (Lugo) presenta cartel con La M.O.D.A., Carlos Ares y Ángel Stanich

El FIV de Vilalba ya ha desvelado el cartel de su edición 2026 y lo ha hecho por todo lo alto.

El festival, uno de los referentes musicales del norte del país, reunirá los días 24 y 25 de abril a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional en un programa que mezcla grandes grupos, nuevas voces y propuestas pensadas para convertir la cita en una auténtica fiesta.

Entre los confirmados destacan La M.O.D.A. y Carlos Ares, dos de los reclamos principales de un cartel que apuesta por la diversidad y la energía en directo.

Junto a ellos, llegan propuestas tan reconocidas como Alcalá Norte, Ángel Stanich, Repion, Puño Dragón o Celia Becks, capaces de atraer tanto a público veterano como a nuevas generaciones.

La Banda de Música de Vilalba, habitual en las últimas ediciones, volverá a aportar ese toque local tan celebrado por los asistentes, mientras que la fiesta continuará de la mano de Grande Osso, Rapariga DJ y Futuro Alcalde dentro del Concierto Vibra Mahou, uno de los momentos más esperados de cada año.

Además de los conciertos, el festival anuncia otras actividades paralelas como el Momento Fiver o el Karaoke con Esteban, incluido dentro de la propuesta FIV Stars, que cada edición suma seguidores dispuestos a vivir el festival también desde el humor y la participación del público.

La frase que acompaña la campaña de este año, "Ao lugar onde fuches feliz, sempre debes volver", resume a la perfección el sentimiento del evento: regresar a Vilalba es volver a un lugar donde la música, la amistad y el ambiente convierten cada edición en un recuerdo inolvidable.

El FIV 2026 cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Vilalba, la Deputación de Lugo, Vibra Mahou y diversos colaboradores que permiten consolidar un festival que ya es cita imprescindible en la agenda cultural gallega.