La Orquesta Sinfónica de Galicia graba la canción oficial del Mundial 2026: 'Somos Más'

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) participó en la grabación de ‘Somos Más’, la canción oficial del Mundial 2026, un proyecto internacional que une a América Latina, Estados Unidos y España en un mismo mensaje de celebración y diversidad.

“Estamos muy orgullosos de este hito histórico para la OSG, que alcanza una dimensión global en uno de los eventos masivos más importantes”, señaló Inés Rey, alcaldesa de A Coruña.

‘Somos Más’ es una creación del reconocido compositor y productor Julio Reyes Copello, con orquestación del maestro Antonio Medellín-Fajardo, quienes concibieron una pieza en la que conviven la emoción del formato sinfónico con la energía contemporánea del pop y del urbano latino.

La Sinfónica de Galicia grabó todas las secciones orquestales en los Estudios Mans de A Coruña, en sesiones conectadas en tiempo real con los equipos de producción situados en Los Ángeles y Miami, dos de los centros neurálgicos de la industria musical internacional. Esta colaboración simultánea entre ambas orillas del Atlántico permitió integrar a la orquesta en la compleja arquitectura vocal, rítmica y digital de la canción.

La dirección musical estuvo a cargo de José Trigueros, director asociado de la OSG, quien lideró una grabación de alta precisión artística y técnica, adaptada a las necesidades de un proyecto global concebido para millones de oyentes en todo el mundo.

La canción ‘Somos Más’ se presenta hoy oficialmente a nivel mundial, marcando el inicio de la campaña musical del Mundial 2026. La participación de la Orquesta Sinfónica de Galicia en este lanzamiento internacional consolida su presencia en proyectos de gran visibilidad global y subraya su capacidad para integrarse en producciones contemporáneas de gran alcance.