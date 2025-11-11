Llegan a A Coruña las 2 últimas Wake Up! de 2025: artistas de renombre y entradas desde 19 euros

Los verdaderos amantes del techno todavía tienen una última oportunidad para disfrutar de una de las mejores fiestas que se celebran en Galicia: Wake Up! La música electrónica cuenta con innumerables adeptos que encuentran en este estilo musical la mejor forma de disfrutar, divertirse y vivir una experiencia única.

El lugar elegido para los dos últimos días del año de música electrónica de la mano de Wake Up! será la Sala Pelícano, en A Coruña, después de haber pasado recientemente por otros escenarios emblemáticos como el Instituto Feiral de Vigo (IFEVI). Así, el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre, esta sala se convertirá en el epicentro del techno, una cita que no debes perderte.

Dos días de música electrónica en el centro de A Coruña

Ropa y calzado cómodo, gafas de sol y ganas de pasarlo bien es lo único que necesitas para disfrutar de las dos últimas Wake Up! del año en el Pelícano.

La penúltima Wake Up! del año llega el sábado 6 de diciembre con un cartel que ha sorprendido, y mucho, a todos los seguidores de este evento. "La cabina de la Sala Pelícano se convertirá en un auténtico templo del techno y el house con un cartel de dimensiones épicas", anunció la propia organización en sus redes sociales.

La mainroom está liderada por Andrés Campo, que tiene su residencia en Florida 135 (Huesca) y ha formado parte de numerosos shows internacionales, y Joris Voorn, un DJ holandés entre los más respetados de la música electrónica.

La SkyRoom estará presidida por Cristian Varela, considerado uno de los pioneros de la música electrónica en España, y Phara Live, con su visión contemporánea del techno. Pero esto todavía no acaba aquí, Caste, Muiños, Isma B y Mascarell también forman parte del line up para vivir una noche épica en el Pelícano.

El evento empieza a las 00:30 horas y solo es apto para mayores de 18 años. Si quieres hacerte con tu entrada para acudir el sábado 6 de diciembre y gozarlo, acude a este link. La entrada general anticipada para este día tiene un precio desde 19 euros.

El domingo 7 de diciembre se celebrará por todo lo alto la última Wake UP! del 2025. ¿Te la vas a perder? Si de verdad te gusta el techno, una vez que veas el cartel no vas a poder resistirte. "Ya tocaba disfrutar de un cartelazo así", comenta la organización.

Alycia Bezgo, un talento emergente de la música electrónica que está dando mucho de qué hablar, Barbara Lago, DJ que ha recorrido las salas más importantes de España con su estilo, Fumi, DJ influenciada por hip-hop, bossa nova y el jazz, Kobosil, conocido DJ alemán, Pawlowski, con su sonido propio que solo él conoce, Vendex, que viene desde Barcelona y SBA, que hará vibrar todo Pelícano.

El día 7 de diciembre el open del SkyRoom será a las 22:00 horas, mientras que el de la mainroom será a las 00:00 horas.

Como en el caso de la Wake Up! del día 6, la entrada general anticipada para el domingo 7 parte de 19 euros y puedes hacerte con ella a través de este enlace. Si eres de los que no te quieres perder absolutamente nada y acudir los dos días, el precio asciende a 32 euros.