Imagen de la presentación esta mañana. WOS Festival.

El WOS Festival x SON Estrella Galicia regresa a Santiago con cuatro días de estrenos y vanguardia sonora

Diez espacios de la ciudad acogerán conciertos inéditos, cine, talleres e instalaciones, consolidando a Compostela como epicentro de la música electrónica y experimental

El WOS Festival x SON Estrella Galicia regresa a Santiago de Compostela tras un año de pausa con una programación más ambiciosa que nunca.

WOS Festival x SON Estrella Galicia completa su programación en Santiago.

Del 11 al 14 de septiembre, diez espacios emblemáticos de la ciudad acogerán 29 actividades musicales, con 14 estrenos a nivel estatal y diez propuestas inéditas en Galicia.

La alta expectación levantada ha provocado que se hayan agotado abonos y casi todas las entradas, quedando disponibles solo algunas sesiones nocturnas del viernes en la Sala Capitol y del sábado en la Fundación Laboral da Construción.

El cartel incluye artistas internacionales como Abdullah Miniawy, aya, KAVARI, Masayoshi Fujita, Nazar o ZULI, junto a estrenos de Sara Persico & Mika Oki, Rainy Miller o Tarta Relena.

También habrá presencia de la escena local y estatal, con Niecy Blues, Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko y sesiones en el Parque de Bonaval con Bflecha b2b Mwëslee, Ivy Barkakati b2b Breixo Martínez y Malandrómeda & Caamaño.

Selectores de referencia como Batu, Objekt, Djrum o CCL completan la oferta nocturna.

La programación paralela incluirá debate, memoria y cine. El CGAC acogerá mesas sobre la electrónica gallega moderadas por Cora Novoa y Víctor Flores, NUMAX proyectará películas centradas en el sonido, y la Sede Afundación será escenario de “Amplificando a memoria”, un proyecto sobre el histórico altavoz Organsound con instalaciones, paneles y sesiones de escucha de Philip Sherburne, Nono y Chago.

El sábado, Juait y crnds presentarán junto a Xabier Díaz el “Lindisfarne Sample Pack”, un taller que explora cómo los ritmos tradicionales gallegos pueden transformarse en electrónica.