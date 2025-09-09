El WOS Festival x SON Estrella Galicia regresa a Santiago con cuatro días de estrenos y vanguardia sonora

El WOS Festival x SON Estrella Galicia regresa a Santiago de Compostela tras un año de pausa con una programación más ambiciosa que nunca.

Del 11 al 14 de septiembre, diez espacios emblemáticos de la ciudad acogerán 29 actividades musicales, con 14 estrenos a nivel estatal y diez propuestas inéditas en Galicia.

La alta expectación levantada ha provocado que se hayan agotado abonos y casi todas las entradas, quedando disponibles solo algunas sesiones nocturnas del viernes en la Sala Capitol y del sábado en la Fundación Laboral da Construción.

El cartel incluye artistas internacionales como Abdullah Miniawy, aya, KAVARI, Masayoshi Fujita, Nazar o ZULI, junto a estrenos de Sara Persico & Mika Oki, Rainy Miller o Tarta Relena.

También habrá presencia de la escena local y estatal, con Niecy Blues, Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko y sesiones en el Parque de Bonaval con Bflecha b2b Mwëslee, Ivy Barkakati b2b Breixo Martínez y Malandrómeda & Caamaño.

Selectores de referencia como Batu, Objekt, Djrum o CCL completan la oferta nocturna.

La programación paralela incluirá debate, memoria y cine. El CGAC acogerá mesas sobre la electrónica gallega moderadas por Cora Novoa y Víctor Flores, NUMAX proyectará películas centradas en el sonido, y la Sede Afundación será escenario de “Amplificando a memoria”, un proyecto sobre el histórico altavoz Organsound con instalaciones, paneles y sesiones de escucha de Philip Sherburne, Nono y Chago.

El sábado, Juait y crnds presentarán junto a Xabier Díaz el “Lindisfarne Sample Pack”, un taller que explora cómo los ritmos tradicionales gallegos pueden transformarse en electrónica.