Llega el Wake Up! Festival a Santiago: más de 14 horas de música ininterrumpida

Santiago de Compostela se prepara para vivir una jornada maratoniana de música electrónica con la llegada del Wake Up! Festival, que se celebra este sábado 30 de agosto.

La cita, enmarcada dentro de los Conciertos del Xacobeo, se traslada finalmente de la Cidade da Cultura al Multiusos Fontes do Sar debido a la previsión de lluvias para el fin de semana.

El cambio de localización apenas modifica el plan inicial, dado que el recinto se encuentra a tan solo un minuto en coche y diez a pie del Gaiás, con la ventaja de estar totalmente acondicionado para acoger la fiesta sin que el tiempo sea un problema.

La organización mantiene intacta la propuesta, con un cartel internacional encabezado por el DJ brasileño Mochakk, acompañado de Silvie Loto, Francisco Allendes, Cristina Lazic, Casta B2B Selles y MVRK.

En total, 14 horas de música electrónica, desde las 16:00 hasta las 06:00, que convertirán a Santiago en la capital de la electrónica por un día.

El público podrá disfrutar así de una experiencia cómoda, segura y con la misma energía que caracteriza al festival, que promete volver a consolidarse como una de las citas imprescindibles del verano gallego.