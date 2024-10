Burning agota entradas en A Coruña y la Mardi Gras fleta un autobús a Noia al día siguiente

El sold out en cuestión de horas no es exclusivo de las grandes estrellas de la música. Puede que a la hora o a las dos horas de que se abra oficialmente la venta online para comprar entradas para un concierto de Taylor Swift o de Bruce Springsteen ya no queden billetes. Los legendarios Burning han tardado un poco más, 48 horas, en agotar los boletos para la actuación que ofrecerán el próximo 22 de noviembre en la sala Mardi Gras de A Coruña, una fecha con la que el local celebra sus 25 años (como viene haciendo desde comienzos de septiembre con un amplio programa) y la banda madrileña de rock, su medio siglo de trayectoria.

Como ya está todo vendido para el concierto de la sala coruñesa y hubo mucha demanda, los organizadores de la celebración fletarán un autobús para que al día siguiente los aficionados que no pudieron comprar entrada puedan viajar a la localidad de Noia para asistir a otra actuación del grupo, en el salón de actos del Liceo. Cuesta 22 euros (12 para los socios de la República Mardi Gras) y están disponibles en la web Entradium.com y en el local del Liceo.

Las personas interesadas en viajar a Noia deben enviar un correo electrónico a acrepublicamardigras@gmail.com con el nombre, teléfono y número de plazas que desean. El coste por persona es de 32 euros, precio que incluye el viaje ida y vuelta y la entrada al concierto.

Existe un nímimo de plazas a cubrir para que el bus sea viable. A las 19:00 horas saldrá de A Coruña y a las 20:00 de San Lázaro, en Santiago Compostela. El regreso a cada ciudad será 30 minutos después de haber finalizado el concierto.

Burning, una de las bandas más icónicas del rock en castellano, está en plena celebración de los 50 años que se cumplen desde que en 1974 comenzasen su carrera musical. La gira ya estaba cerrada, pero hace unas semanas anunciaron por sorpresa un inesperado concierto en A Coruña, para el que se agotaron las entradas apenas dos días después de que fuese anunciado en redes sociales.

El concierto en la Mardi Gras está programado el 22 de noviembre, justo diez años después de su primera actuación en la mítica sala coruñesa. La afición del grupo que no tenga entrada aún tiene ahora la oportunidad de verla en Noia al día siguiente.