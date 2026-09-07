El mercadillo de segunda mano con ropa, libros y decoración en A Coruña este 12 de septiembre de 11:00 a 20:00 horas

A Coruña tendrá un mercado de segunda mano este sábado 12 de septiembre con ropa, libros y objetos de decoración. Será en la calle Orzán número 180; tu oportunidad perfecta para adquirir productos a buen precio, o incluso vender.

Si tienes tu armario lleno de prendas de ropa que no usas, libros que ya leíste y que cogen polvo en la estantería u objetos de decoración que ya no combinan con el look de tu casa, puedes solicitar una plaza para vender tus propios productos. Eso sí, date prisa porque son limitadas.

Compra o vende en este mercado

Apunta en el calendario: 12 de septiembre de 11:00 a 20:00 horas mercado de segunda mano en la calle Orzán, número 180. Tanto si quieres disfrutar de un día de compras diferente y más sostenible como si quieres vender algunos de tus productos para darles una segunda vida, este mercadillo te interesa.

Para solicitar tu plaza gratis con el fin de poner a la venta tus productos en este mercadillo, debes hacerlo a través de este link y rellenar el formulario. En él solo debes indicar qué tipo de artículos llevarás como, por ejemplo, ropa de invierno de mujer, libros, juegos de mesa o accesorios para mascotas, entre otros; si llevas ropa, qué tallas tienen las prendas; y si dispones de tu propio burro y perchas.

Ten en cuenta que las plazas son muy limitadas y que el plazo termina el 10 de septiembre, así que cuanto antes envíes tu petición, mucho mejor. "La adjudicación de plazas se hará en función de la diversidad de tallas y tipos de prendas y objetos", indica una de las organizadoras del evento en sus redes sociales.

Así que ya lo sabes, si quieres participar en este mercado de segunda mano, solo tienes que guardar esta fecha en tu calendario. Anímate a vender los artículos que ya no uses y, si no, pásate a hacer algunas compras sostenibles.