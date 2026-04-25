Se esperan colas en Zara para hacerse con el pantalón de moda: en 5 tallas y rebajado a 17,99 euros

A medida que avanza la primavera, se acerca un momento que muchas personas tratan de retrasar lo máximo posible: el cambio de armario.

Las temperaturas, cada vez más agradables, invitan a lucir prendas más coloridas y tejidos ligeros, propios de esta época del año.

En 5 tallas y rebajado a 17,99 euros

Para quienes necesiten renovar sus pantalones, Zara acaba de lanzar un modelo perfecto para la temporada. Además, es muy asequible: solo cuesta 17,99 euros.

A la hora de ir de compras, el buque insignia de Inditex está considerado como una de las marcas favoritas por muchos consumidores, tanto por su calidad como por sus precios.

Precisamente, Zara se ha adelantado al período de descuentos de verano, rebajando un 39% unos pantalones ideales para este tiempo, pasando de 29,95 euros a 17,99.

La prenda, con número de referencia 4333/045/300, presenta un corte wide leg (pierna ancha desde la cadera hasta el bajo) y está confeccionada en un tejido con mezcla de viscosa y poliamida.

El tiro medio la hace perfecta para combinar con camisetas crop top, mientras que la cintura elástica aporta un extra de comodidad y permite que se ajuste perfectamente a la cintura.

Pantalón de Zara. Ref: 4333/045/300 Zara (Web)

Se trata de una prenda realmente versátil, ya que puede adaptarse tanto a un look de oficina como a un plan informal con las amigas, todo depende de cómo se combine.

Para el trabajo, por ejemplo, se puede optar por una camisa o una camiseta con corte asimétrico; mientras que, para una salida más relajada, prácticamente cualquier prenda encaja bien.

Con estampado de rayas verticales, el pantalón está disponible en dos colores (amarillo y azul) y en una amplia variedad de tallas: desde la XS (la más pequeña) hasta la XL (la más grande).

No obstante, debido a su rebaja de casi el 40%, algunas tallas ya cuentan con pocas unidades. Pero, gracias a la cintura elástica y el corte de pierna ancha, puede adaptarse a diferentes siluetas.

El pantalón de Zara está disponible a través de su página web, pero también puede encontrarse en tienda física en algunos centros comerciales como Marineda City de A Coruña y Gran Vía de Vigo, aunque solo en determinadas tallas.

Para comprobar la disponibilidad en tienda, basta con introducir una ubicación (código postal, dirección ciudad, etc.) en el buscador, que mostrará las tiendas más cercanas con la talla seleccionada.