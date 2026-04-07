Zara sorprende con una colección retro de camisetas de los Mundiales de Fútbol

Zara ha lanzado una colección especial con la FIFA de camisetas retro de Mundiales de fútbol, con motivo de la Copa del Mundo 2026 que se celebrará este verano en Canadá, México y EEUU. La línea recupera iconos como el emblemático Naranjito de Barcelona del 82 o a Pique, mascota de México del 86.

Se trata de una colección exclusiva infantil, disponible tanto en sus tiendas como en su página web. Incluye camisetas inspiradas en distintas ediciones del torneo, como Francia 98, Brasil y Estados Unidos 94, España 82 y México 86.

En esta ocasión, la marca insignia del grupo Inditex apuesta por una paleta de colores clara y neutra que juega con el blanco, crema y verde, presentes en las camisetas. Asimismo, las tallas de estas prendas van desde los 6 años hasta los 14.

La colección está generando bastante furor entre los amantes del fútbol. De hecho, la camiseta de Naranjito ya no tiene disponible la talla más grande y las demás figuran en la página web con "pocas unidades".

Además, Zara ha escogido un tema de actualidad muy reciente en A Coruña: el Mundial de fútbol. La ciudad herculina renunció finalmente a ser una de las sedes de la edición de 2030. No hay duda de que Inditex, siempre que puede, hace referencia de alguna forma a la ciudad que lo vio nacer, como ya lo hizo homenajeando a la Colón, O Cabo y Flory.

Esta nueva colección textil llega después de las colaboración del pasado mes de septiembre con el estilista británico Harry Lambert y Disney, y la del pasado mes de enero con Netflix, con un guiño a Corea del Sur y, en concreto, al fenómeno musical del K-pop y a 'Las Guerreras K-pop'.