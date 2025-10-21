Llega el otoño a las tiendas de A Coruña: "La gente ya no compra por temporadas, sino por caprichos"

El otoño no solo se siente en el carro de castañas de la calle Real o el de la plaza de Lugo, sino que también en el color que adquiere la ciudad cuando las tiendas pasan de los tonos pastel a los colores neutros para el frío. Por mucho que las modas se rijan por temporadas, A Coruña se sale un poco de la ley. "Funcionamos por la intuición. Aquí nunca sabes el tiempo que te va a hacer", confiesa Montse, de la tienda Bijan, ubicada en la calle Olmos. Ella no se guía por el tiempo, sino por los gustos de sus clientas en cada momento.

Mientras muchos coruñeses todavía no han hecho el cambio de armario, los comercios ya han realizado sus primeras ventas de jerséis y abrigos, aunque —confiesan— no como otros años. "Hay muchas prendas que son atemporales y que funcionan para las cuatro estaciones: camisetas de algodón, pantalones vaqueros y ciertos tejidos que sirven tanto para invierno como para verano", explica Martina, de la tienda Martina Álvarez, en la plaza de Lugo.

Sin embargo, igual que en invierno no hay espacio para el lino (depende de cuál), en verano no lo hay para la lana: "Hay prendas que solo sirven para una determinada estación".

En otros comercios, como Muñeca de Trapo, en la calle Rosalía de Castro, apenas habían vendido jerséis hasta esta semana. "Hoy vendimos cuatro, que no son nada para esta época del año en comparación con otros años", afirma Cristina, una de las dependientas.

Escaparate Muñeca de Trapo Quincemil

Lo mismo ocurre con las chaquetas y los abrigos. En el portal de al lado, en Cherrie 1961, Anna reconoce que "se ha retrasado la venta de jerséis y plumas". Aun así, las botas se llevan vendiendo desde hace semanas: "Las Dr. Martens, a pesar de ser un clásico, es una marca que se reinventa y saca nuevos modelos año tras año, por lo que no pasa de moda. Además, son súper ponibles, tanto para un día en la oficina como para salir de fiesta".

Anna, de Cherie 1961 Quincemil

Aunque la ropa de abrigo haya tardado en venderse, el color otoñal ya está más que incorporado en todas las tiendas habidas y por haber. "Sobre todo el color chocolate. Es el que más nos piden", asegura Anna. Llega el frío y los tonos apagados se asientan entre los coruñeses.

Tendencias de otoño

En cuanto a las tendencias, en Muñeca de Trapo lo tienen claro: "Vienen mucho los cuadros, las tablas, las gabardinas —como siempre—, pero también los bolsos de serraje y de flecos. Se están empezando a llevar también mucho los gorros. Y en cuanto a la joyería, mucho vintage, menos minimalista que otros años. Vuelve lo ochentero y noventero", cuentan. Aunque destacan que una de las novedades que llegan con más fuerza son las bailarinas.

Aun así, los comercios locales se diferencian bastante de las grandes cadenas: "Antes llegaba lo mismo a todas las tiendas, pero ahora se puede ver más claro la personalidad de cada una de ellas, según a la que vayas", asegura Martina, de Martina Álvarez. Las hermanas fundadoras, dos apasionadas de la moda, no se guían por tendencias, y sus clientas tampoco: "Si ven un abrigo que les gusta en el escaparate, lo compran y punto. La gente ya no se mueve por temporadas, sino por caprichos", concluye.