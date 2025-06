Los coruñeses lo tienen claro para vestir en San Juan: "Ropa vieja para disfrutar del olor a humo"

Apenas quedan unos días para San Juan, y la mayoría de coruñeses ya tiene claro cuál será su outfit para la noche anterior. A diferencia de otras festividades como Nochebuena o Año Nuevo, la opción más apropiada para disfrutar de la noche más mágica del año es utilizar ropa vieja.

Los outfits de gala están reservados para bodas, comuniones y otros eventos, y es que en San Juan el olor a humo lo impregna todo en la ciudad herculina. Decenas de hogueras iluminarán la noche del próximo 23 de junio las céntricas playas de Orzán y Riazor.

Los coruñeses lo tienen claro para vestir en San Juan

Un hombre salta una hoguera de San Juan. Shutterstock

San Juan es una fiesta con gran tradición en A Coruña. El solsticio de verano se celebra con hogueras en las playas, rituales mágicos de purificación como saltar las olas o lavarse la cara con el agua de las flores de San Juan en la mañana del 24 de junio, y la quema de deseos escritos en papel.

En algunos puntos de España la tradición dicta vestir de blanco en la noche de San Juan. Este color generalmente representa pureza, limpieza y nuevos comienzos, valores muy ligados a los deseos que se comparten durante esta festividad.

No obstante, en A Coruña se apuesta por ropa cómoda y práctica, ideal para disfrutar junto al fuego y la playa. Edu, de 28 años, lo tiene claro para vestir en San Juan: "Ropa antigua, vieja o rota que no me preocupe que se estropee. Generalmente chándal o pantalón de deporte para disfrutar del olor a humo".

Por su parte, Vicente, de 27 años, apuesta por una camiseta y pantalones cortos.

En líneas generales, chicos y chicas coinciden a la hora de elegir outfit para San Juan. Miriam, de 26 años, suele vestir una camiseta temática con su grupo de amigos, combinada con leggings o un pantalón corto vaquero, mientras que Judith, de 27 años, nos cuenta lo siguiente: "si hace calor, unos vaqueros cortos, pero si hace frío, unos pantalones largos".

"No pueden faltar las gafas de sol para el humo", agrega.

Varios coruñeses han confirmado estas elecciones. Algunos, que planean quedarse en la calle San Juan y alrededores, optan por un look algo más fiestero, "aunque con ropa que no importe demasiado, por el olor a humo".

En cambio, si la idea es saltar la hoguera siete veces (a veces, nueve) para ahuyentar los malos augurios y atraer la buena suerte, entonces "mejor ir de largo". De hecho, la Unidad de Quemados del CHUAC de A Coruña incluye esta medida entre sus principales para evitar sustos o incidentes durante la celebración.

Otra lectora de Quincemil nos cuenta su elección para este San Juan: "Vaqueros, converse, camiseta de tirantes (tipo nadadora) y sudadera, que de noche refresca".

No es la primera vez que la lluvia se pone de por medio en la víspera de la noche de San Juan. Aunque para este 2025 no hay previsiones de lluvia, Sonia nos confiesa que llevará un gorrito de pescador por lo que pueda pasar. Completará su outfit con una sudadera y unos pantalones cortos.

Guía para vestir en San Juan

Para las celebraciones de San Juan, la mejor opción es ropa cómoda que permita disfrutar de las hogueras. Se recomienda ropa ajustada, preferiblemente de algodón, y calzado cerrado. Al extenderse la fiesta hasta altas horas de la madrugada, también es importante considerar llevar algo de abrigo.

Tanto para chicos como para chicas, una camiseta básica y unos vaqueros pueden ser una buena opción. Y para quienes buscan ir más cómodos, un chándal... ¡y a disfrutar de la noche!