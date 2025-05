Este es el maquillaje que deberías utilizar si quieres deslumbrar en A Coruña: ideal para bodas

La temporada alta de bodas arranca en A Coruña con la llegada del buen tiempo; suele ser de mayo a septiembre, especialmente los meses de junio, julio y agosto. Para la mayoría de novios, el buen clima es un factor clave a la hora de elegir fecha. Por este motivo, la temporada estival aglomera un número significativo de enlaces matrimoniales en la ciudad.

En una boda, cada detalle cuenta. El maquillaje juega un papel fundamental, pues no solo realza la belleza natural, sino que también ayuda a las invitadas a sentirse seguras y fieles a su estilo en un día tan especial. Para conseguir un look minimalista, elegante y sobre todo favorecedor, la mejor opción es un maquillaje natural o no make up que resalte los rasgos naturales del rostro.

Este es el mejor maquillaje para una boda

El maquillaje adecuado para cada evento depende de la hora del día, el tipo de evento y lo más importante, el estilo personal. No obstante, hay un maquillaje que nunca falla: el no make up. Esta tendencia se caracteriza por utilizar tonos neutros y productos ligeros con el objetivo de obtener un acabado suave, como si la piel estuviera al natural, pero con una base y correcciones que ayuden a aportar un extra de luz.

A continuación te contamos todos los pasos a seguir para lograr un maquillaje natural:

1. Crema hidratante y base de maquillaje

Base de maquillaje Shutterstock

Para las invitadas que no estén acostumbradas a maquillarse o busquen un acabado natural, la BB Cream (Blemish Balm Cream) es una opción perfecta que también podrán usar para el día a día. Con un acabado suave y natural, este producto de maquillaje y cuidado de la piel unifica el tono y cubre ligeras imperfecciones. Existen diferentes tipos de BB Creams diseñadas para pieles secas, mixtas, grasas y sensibles. Además, muchas incluyen un factor de protección solar SPF, que protege la piel de los rayos UVA y UVB.

2. Sombra de ojos

Sombra de ojos Shutterstock

Las sombras de ojos añaden color, profundidad y dimensión a los ojos. Pueden ser en polvo, crema, gel o líquidas, y en acabados como mate, satinado, brillante, metálico o con purpurina. El color más adecuado dependerá del tono de piel de la persona en cuestión. Por ejemplo, si tienes la piel clara, los tonos beige o arena resultan ideales; mientras que si tienes la piel más oscura, los tonos chocolate son una opción perfecta.

3. Máscara de pestañas

Mascara de pestañas Shutterstock

La máscara de pestañas aporta el toque diferenciador en cualquier maquillaje. Al igual que las sombras de ojos, este producto de maquillaje ayuda a alargar las pestañas y resaltar la mirada. Para las invitadas de lágrima fácil, las máscaras waterproof son una opción perfecta, pues no manchan debajo de los ojos cuando están en contacto con el agua. De hecho, algunas marcas pueden llegar a resistir baños de hasta 20 minutos.

4. Cejas

Unas cejas definidas marcan la diferencia Shutterstock

Puede parecer un detalle caprichoso, pero unas cejas bien definidas pueden transformar completamente el rostro. Para un look natural basta con peinarlas y rellenar los huequitos. Suena fácil, ¿verdad? ¡Lo es!

5. Colorete

Paleta de colorete Shutterstock

Una vez tengamos listos ojos y cejas, el siguiente paso es aplicar un poco de colorete. También conocido como blush, este cosmético se aplica en las mejillas, aportando un toque de luminosidad al rostro y realzando la fórmula de los pómulos. El colorete en polvo es el más común y se aplica con un brocha, aunque en el mercado también está disponible el colorete en crema, que se aplica con los dedos o con una esponja.

6. Labios

Labios naturales Shutterstock

En último lugar, y no por eso menos importante, añade un toque de color a tus labios. Con diferentes tonos y acabados, el pintalabios ayuda a definir la forma de los labios y a mejorar su apariencia. Además, algunos modelos contienen ingredientes hidratantes que ayudan a mantener los labios saludables. Los tonos melocotón o rosado claro pueden ser la mejor opción para un no makeup.