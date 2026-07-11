Verónica Ríos diseña casas para gatos y humanos en Galicia: "Si el rascador no les gusta, rascarán el sofá"

Un rascador mal elegido, un arenero colocado en el lugar equivocado o una estantería demasiado baja pueden parecer detalles sin importancia. Sin embargo, para un gato marcan la diferencia entre sentirse cómodo en casa o no. La interiorista Verónica Ríos lleva años diseñando espacios que respondan a las necesidades de los felinos sin renunciar a un hogar funcional y estético: "Creo hogares para personas y sus gatos, para que todos puedan convivir en armonía".

Desde Madrid, esta diseñadora atiende a clientes de toda España que buscan no tener que elegir entre su casa y su gato. Un interés ya se refleja en Galicia. "Los gallegos se preocupan mucho por sus michis y quieren darles lo mejor", afirma Verónica a Quincemil.

El pasado mayo, esta especialista en "gatificar" hogares dio una charla en la feria Pata Pata celebrada en ExpoCoruña. Precisamente, allí fue donde la descubrió Ana Lozano: "Me llamó mucho la atención lo que hace. No sabía que existía el interiorismo felino, no existe mucha gente que lo haga en España".

Esta zamorana afincada desde hace 12 años en A Coruña cuenta que, después de hablarlo con su pareja, decidió ponerse en contacto con Verónica para que les diseñase una habitación preparada para sus dos gatos. "Aún estamos en proceso, pero las ideas que nos envía nos encantan. Le busca funciones a muebles normales".

Aunque el concepto "gatificar" un hogar sigue siendo bastante desconocido para muchos, sí que es cierto que cada vez más dueños de felinos se preocupan más por que sus amigos de cuatro patas se sientan a gusto en casa. "Para el gato, todo su mundo es nuestra casa y por lo tanto debemos darle en la medida de nuestras posibilidades, todo lo que necesita", señala Verónica.

Por ello, nos descubre las claves del interiorismo felino, los fallos más habituales que se cometen en una casa con gato como, por ejemplo, dónde situar el arenero, y cómo crear un hogar en el que tanto gatos como dueños se sientan a gusto y en sintonía.

¿Cuál es la estancia que más te encargan diseñar tus clientes?

El salón porque es donde más tiempo pasamos y nuestros gatos con nosotros. Olvídate de que los gatos son ariscos, para ellos somos su referente (y también esclavos, jeje). Los exteriores también son muy demandados en verano: patios, terrazas, balcones, etc. Y los pasillos dan mucho juego.

¿Hay que tener cuidado con las ventanas y los balcones?

Si tienen acceso a ellos es importante que estén debidamente protegidos con redes especiales para gatos. Los accidentes ocurren y más de lo que pensamos. Vamos a olvidar eso de que los gatos tienen siete vidas.

Dos estancias diseñadas por Verónica Ríos Cedida

¿Dónde colocarías el arenero?

Primero que todo, tiene que ser un arenero ajustado al tamaño del gato, por lo menos 1,5 veces más largo que el gato. Se tiene que poder mover y girar dentro de él. Lo segundo, tiene que estar colocado en un sitio alejado del ajetreo, nada de ponerlo al lado de la lavadora. ¿A ti te gustaría hacer pipí en un baño reducido en el que casi no entras y en el que no para de pasar gente? Pues a ellos tampoco.

¿Cuál es la mejor forma de integrar rascadores y juguetes para gatos en la decoración?

Es importante tener rascadores adaptados al gato, puede que le guste rascar en vertical u horizontal. Si no les damos rascadores que les gusten, rascará nuestro sofá. Yo suelo recomendar los típicos pufs de yute o sisal que venden en todas las tiendas de decoración. Lo podemos poner en el salón porque va a encajar casi con cualquier estilo decorativo. Eso sí, con uno solo no vale, debería tener varios rascadores diferentes.

Para darles sitio en altura, podemos usar muebles que ya tengamos en casa dándoles acceso con los típicos escalones de gatificación. Hay que tener en cuenta que el gato no sale de casa y somos toda su vida, por eso somos responsables de que tengan la mejor calidad de vida.

¿Qué 3 cambios recomendarías hacer en una casa con gatos sin gastar mucho dinero?

Por lo general siempre fallamos en las alturas, el rascador y el arenero. Para darles espacios en alto, como hemos comentado antes, podemos usar muebles que ya tengamos en casa y crearles un recorrido añadiendo unas baldas monas (comprobando siempre el peso máximo que aguantan). Para que puedan rascar a gusto, además del puf de yute o sisal, podemos poner una alfombra bonita colgada en la pared y así además de embellecerla, tenemos un rascador estético y útil. Y por último el arenero. No le damos la importancia que tiene y eso puede generar problemas incluso de salud.

¿Qué materiales recomiendas tener en una casa con un gato?

Sobre todo, materiales naturales. Para los tejidos, recomiendo chenilla o similares, pero de trama cerrada y resistentes al roce, ya que aguantan mejor las uñas que las telas más abiertas. En suelos, la madera maciza o los porcelánicos resisten bien los arañazos y son fáciles de limpiar. Para las zonas de rascado, el sisal natural sigue siendo el material de referencia, porque a los gatos les resulta muy atractivo texturalmente.

Entonces ¿cómo se puede luchar contra la acumulación de pelo?

Ayuda mucho elegir tapicerías y textiles donde el pelo no se enganche con facilidad. Hoy en día existen tapicerías especiales para casas con animales. Los suelos lisos facilitan mucho la limpieza frente a las alfombras de pelo largo. Y, más allá de la decoración, el cepillado regular del gato sigue siendo la medida más eficaz de todas.

¿Qué plantas son peligrosas para los gatos?

Hay varias muy habituales en las casas que conviene evitar: el lirio (muy tóxico, incluso mortal), los potos, el ficus, la costilla de Adán, la aloe vera y la flor de Pascua, entre otras. Ante la duda con cualquier planta, siempre recomiendo consultarlo con el veterinario antes de tenerla en casa.

¿Los gatos creen que son los verdaderos dueños de las casas?

Como interiorista, te diría que tienen bastante razón en sentirlo así. El gato vive el espacio como territorio propio, no como algo prestado, y eso es precisamente lo que se intenta respetar en el diseño: no imponerle la casa, sino construirla contando con él desde el principio. Los gatos no salen a la calle, por lo que el único mundo que conocen es nuestro hogar.