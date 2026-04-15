Confirmado por el Ayuntamiento: multa de hasta 500 euros por la cesión de animales a menores de 16 años

Diversos estudios científicos confirman que tener mascota aporta beneficios a la salud de las personas. Desde reducir el estrés y la sensación de soledad hasta mejorar la salud física, la lista de beneficios incluye también el desarrollo de la responsabilidad en los niños.

Los animales, especialmente los perros, son grandes amigos de los niños. No obstante, tener mascota implica una serie importante de responsabilidades y el cumplimiento de normas recogidas en la Ordenanza Municipal para la Protección y Tenencia de Animales de A Coruña.

Hasta 500 euros de multa, según la ley

Aprobada en 1997 y modificada en 2023, esta Ordenanza es la norma que regula la convivencia entre las personas y sus mascotas en la ciudad herculina, estableciendo obligaciones sobre higiene y seguridad y sanciones ante comportamientos incívicos o maltrato.

En este sentido, el Ayuntamiento de A Coruña fija tres tipos de infracciones en función de su gravedad (leves, graves y muy graves), con sanciones económicas que oscilan entre los 100 y los 30.000 euros.

Como ya hemos señalado, tener mascota aporta numerosos beneficios, pero la ley es clara al respecto. Así, la primera infracción leve establece: "La venta, donación o cesión de animales a menores de 16 años o personas incapacitadas sin autorización de quien ostente su patria potestad, tutela o custodia".

En otras palabras, la cesión de animales a menores de 16 años está prohibida sin la autorización expresa de sus tutores legales. La entrega no autorizada está sancionada por la Ordenanza Municipal y también por la Ley de Bienestar Animal de España.

Esta medida busca garantizar el bienestar animal y asegurar que existe una figura adulta responsable del animal.

En este caso, la multa económica a imponer oscila entre los 100 y 500 euros. No obstante, "el importe de estas sanciones podrá actualizarse en los términos previstos en la legislación vigente en materia de protección animal".

Con la misma cuantía se contemplan otras sanciones como: el regalo de animales de compañía como recompensa, no mantenerlos en condiciones higiénico-sanitarias y transportarlos en condiciones inadecuadas o en maleteros que no estuvieran especialmente adaptados.

La Ordenanza también sanciona con hasta 500 euros: las molestias ocasionadas al vecindario, mantener en el mismo recinto o en vivienda privada más de cinco animales y alimentar a los animales vagabundos o extraviados en las vías públicas sin autorización municipal.