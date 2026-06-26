Dónde comer en Santiago, según el capitán de la SD Compostela Samu Rodríguez

El Compos ya es equipo de Segunda Federación. El equipo selló su ascenso el pasado domingo ante el CF Badalona, contra el que hizo bueno el partido de ida en casa (que ganó 3-0) pese a perder la vuelta por dos goles a cero. Santiago de Compostela celebró este triunfo el pasado 21 de junio y los jugadores y equipo técnico han seguido recibiendo el cariño de la ciudad en los últimos días.

Precisamente, el martes fueron recibidos en Raxoi por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y posteriormente realizaron una ofrenda al Apóstol en la que estuvieron acompañados por el deán de la Catedral, Manuel Jesús Formoso. Dos actos simbólicos del cariño de una ciudad hacia el grupo que ha hecho posible el ascenso.

Samu Rodríguez (Val do Dubra, 1995) lideró al equipo hacia el objetivo. El capitán de la SD Compostela es uno de los artífices del ascenso, que vivió con la emoción que solo sienten aquellos que llevan al club en el corazón. Y es que el futbolista lleva vinculado a la SD Compostela 10 años.

Un tercio de la vida de Samu Rodríguez ha transcurrido con la camiseta del equipo compostelano, en el que ha vivido momentos tan felices como el ascenso y otros más amargos como la dura lesión que lo tuvo alejado del terreno de juego más de medio año.

Natural de Val do Dubra, el futbolista es uno más en Santiago de Compostela, donde vive en el barrio de Vista Alegre. Con la alegría por el ascenso todavía a flor de piel y con las vacaciones para descansar por delante, Samu Rodríguez habla con Quincemil no de fútbol, sino de gastronomía, y nos comenta sus sitios favoritos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a merendar, a cenar y a tomar una copa.

Dónde desayunar

Algunos de los platos de Adèlia Corner. Quincemil

Uno de los favoritos de Samu Rodríguez para desayunar es el Adelia Café. "Tiene unas tartas de queso increíbles. Además, me gusta mucho la zona en la que está, por San Martiño Pinario. Es casco histórico, pero sigue siendo más tranquilo que otras zonas cercanas a la Catedral", explica el futbolista.

No es la única recomendación del capitán del Compos para empezar el día con un buen café. Mori Cafés Especiais, el antiguo Rhin, es su elección para saborear el comienzo de la jornada: "No voy tanto al local, pero es el café que tomo en casa. Además, se tuesta en el barrio de Vista Alegre, donde vivo. En la propia cafetería se puede comprar".

Dónde tomar el aperitivo

Terraza de Abastos 2.0 en Santiago.

Samu Rodríguez reconoce que debido al fútbol no va mucho a tomar el aperitivo, pero si hace buen tiempo le gusta ir a la zona de Abastos. "Me parece de lo mejor para tomar un vermú al sol en Abastos 2.0. Y si es con unas raciones de sus berberechos, todavía mejor", explica el deportista.

Dónde comer

Terraza del restaurante A Moa.

El futbolista destaca la calidad-precio de A Moa, en el que recomienda tanto el menú del día como la carta. "Tiene buen servicio y un jardín muy agradable", indica Rodríguez.

Otra opción para disfrutar de una rica comida es Pampín Bar. El steak tartar y el coulant de tarta de Santiago son dos opciones de este restaurante que nunca falla.

Dónde merendar

Interior de O Filandó, en Santiago de Compostela.

Samu Rodríguez propone dos opciones para merendar: "Un buen plan puede ser un batido de helado en el Camalea, o una contundente precena (o cena) en O Filandón, con una tosta de cecina y queso".

Dónde cenar

Restaurante San Jaime, en Santiago. Quincemil

"Mi restaurante favorito es Anaco. Me parece perfecto para una ocasión especial con la pareja, un grupo pequeño de amigos o cualquier plan más íntimo. Me gusta prácticamente toda su carta, pero me encanta su steak tartar y la lubina cruda, además de los vinos que tiene", señala el futbolista.

Otra opción que recomienda Samu Rodríguez es Gaio, un restaurante peruano fusión en Galeras: "Tiene un ambiente muy agradable y todo lo que he probado estaba riquísimo".

Con más de medio siglo de historia y ubicado a 100 metros de la Catedral de Santiago está el San Jaime, un clásico que nunca defrauda. "Recurro bastante al San Jaime, sobre todo cuando somos un grupo algo más grande. Está muy bien situado para después tomar algo. Es una cocina más clásica, pero es de esos sitios que no fallan", explica Rodríguez.

Dónde copear

Entrada del Pub Momo. Pub Momo

Samu Rodríguez tiene claro la mejor forma de terminar el día: "Para tomar una buena copa o un cóctel, sin duda el Pub Atlántico".

El futbolista también frecuenta la Sala Riquela, de la que destaca su música en directo, y el Momo, un clásico de la ciudad que recientemente ha cambiado de manos y al que a Rodríguez le gusta ir sobre todo con amigos.

"Y algún jueves toca el Raíces con mi pandilla de amigos", añade el deportista.