El chef Alberto Lareo será el próximo invitado de 'Cocinando Santiago' en una sesión vermú

El chef Alberto Lareo, alma mater del restaurante Maina, será el próximo invitado del programa 'Cocinando Santiago' en el Mercado Boanerges. La cita será este domingo 7 de junio en una sesión vermú, a partir de las 13:00 horas.

Para la cita gastronómica, que ya se puede reservar plazas, Lareo cocinará ante el público sus croquetas de jamón ibérico y una coca de ensaladilla clásica, anchoa y piparra.

Además, y como viene siendo tradicional, su propuesta sumará dos nuevos platos en formato tapa preparados exclusivamente para la ocasión por Pablo Pizarro. Esta propuesta consistirá en unos callos y un tartar de salmonete sobre tortilla de millo corvo.

En ese sentido, como aliciente complementario y en colaboración con la cadena hotelera Alda Hotels, cada tapa irá acompañada de un número que permitirá participar en el sorteo de una estancia de una noche para dos personas en cualquiera de los 90 establecimientos que la compañía tiene repartidos por España. El premio será adjudicado durante la celebración del propio evento, incorporándose así a los ya concedidos en las dos ediciones anteriores.