Una familia de Brasil al mando de uno de los locales más antiguos de la rúa do Franco en Santiago

Una familia de Brasil al mando de uno de los locales más antiguos de la rúa do Franco de Santiago Quincemil

Abierto en 1931, El Bombero es uno de esos restaurantes llenos de historia en la rúa do Franco en Santiago y uno de los más antiguos de la calle. La primera propietaria del local le puso este nombre en homenaje al oficio de su marido. Procedentes de Brasil, desde hace tres años Thales, junto con su padre y su hermano, continúan el legado de uno de los restaurantes más emblemáticos de Santiago con más de 90 años de historia.

Los abuelos de Thales eran de Melide, lo que le supuso tener el derecho a optar a las Becas Excelencia Mocidade Exterior (BEME) de la Xunta de Galicia, dirigidas a gallegos que residen en el exterior. Periodista de profesión, cursó un Máster de Comunicación Multimedia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Santiago (USC). El amor por Compostela hizo que trajera a toda su familia a la capital gallega. "Me gustó mucho la ciudad y decidí quedarme por aquí a trabajar. Mi hermano ya estaba por aquí y mi hermana vino también a Santiago. Así que a mis padres les tocó venir también", relata Thales.

Interior de El Bombero, con vistas a la rúa do Franco Quincemil

Tenían poca experiencia previa en el mundo de la hostelería: "solo había trabajado en otros locales un par de meses", señala Thales, mientras que su padre había trabajado en una quesería en Brasil. Padre e hijo, sin embargo, decidieron abrir su propio restaurante en Santiago hace tres años. La idea de montarlo en la zona vieja les gustaba porque "me había parecido promisoria esta área de hostelería en Santiago", dice Thales.

Estuvieron cinco meses buscando locales por el casco antiguo de la ciudad: "Cafés, bares, cafeterías, restaurantes y al final nos tocó este". A través de un anuncio en una web, se pusieron en contacto con el antiguo propietario del local que vivía en A Coruña "y no estaba consiguiendo conciliar la vida de tener un local en Santiago y vivir allí".

"Nos gustó la ubicación porque estamos en la zona vieja, al lado de la Rúa do Franco, y también porque el local es un restaurante muy antiguo de la ciudad" y así fue como comenzaron a darle vida a su propio local donde lo peor del primer año fue, para Thales, manejar y adaptarse a los "flujos de trabajo, muy distinto a cocinar en tu casa" y lo que considera también "un aprendizaje".

Cocina gallega a base de su tía y su prima de Melide

"Es un negocio familiar, nos toca hacer todo entre nosotros: la cocina, el salón, las redes sociales", explica Thales. Desde un primer momento, tanto él como su familia decidieron mantener la carta y apostar por la cocina gallega, "no hemos introducido nada de comida de Brasil, aunque mucha gente nos lo comenta".

Caldo gallego, codillo al horno y raxo al roquefort de El Bombero Quincemil

Menciona Thales cómo aprendió a cocinar en el propio local, con las recetas del anterior dueño, pero también con la ayuda imprescindible de su tía Elena y su prima Maruja que viven en Melide y trabajan en un restaurante: "les preguntamos cualquier cosa y ellas nos han ayudado bastante en ese sentido".

En El Bombero se pueden degustar platos típicos como el pulpo, los pimientos de padrón o el caldo gallego que según Thales, y "no es porque lo hagamos nosotros", es "de los mejores que hay en la zona". También añadieron algunos platos, ahora símbolos del restaurante, como el codillo al horno con reducción de vino Mencía o el raxo de cerdo al roquefort. Una propuesta gastronómica también por productos locales y de proximidad, provenientes del Mercado de Abastos o, en la futura carta que están elaborando, quesos de Melide. Además, ofrecen todos los días, incluidos fines de semana y festivos, menú del día con dos platos, postre o café.

Con El Bombero, Thales y su familia siguen dando vida y continuando con la tradición de uno de los lugares más especiales, y casi centenarios, de la ciudad: "tenemos mucha gente que viene, no de un año o dos, sino de hace 30 o 40 años".