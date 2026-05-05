Regresa Estrelas no Camiño: más de 40 chefs Estrella Michelin se reúnen en Negreira (A Coruña)

El encuentro gastronómico Estrelas no Camiño celebrará el lunes 8 de junio su 12ª edición en la Finca Casa Barqueiro, en Gonte (Negreira), consolidado como una de las citas gastronómicas de referencia en Galicia. Así lo adelantaron el director general de Turismo de la Xunta de Galicia, Xosé Manuel Merelles, y Rogelio Rial durante la presentación del evento, en la que también participaron los chefs estrella Miguel González, de Ourense, y Manuel Costiña, de Santa Comba, acompañados por el chef Fernando Pérez de Finca Casa Barqueiro.

La Xunta destacó el peso estratégico del evento y de la gastronomía para la comunidad. El turismo representa más del 10 % del PIB y del empleo en Galicia, que en 2025 registró 8,8 millones de turistas, un nuevo récord histórico y un 7,3 % más que el año anterior. El gasto promedio diario de los viajeros foráneos supera los 170 euros, y el turismo internacional representa ya más del 30 % del total.

Dentro de este panorama, y según el Informe del Turismo Gastronómico de España, el turista enogastronómico destaca especialmente ya que gasta un 30 % más que el turista generalista: 201 euros por persona y día. Galicia se sitúa como la tercera favorita de los españoles como destino gastronómico y lidera el ranking de destinos para participar en fiestas y eventos de este tipo.

Xosé Manuel Merelles subrayó a este respecto que el evento refleja perfectamente la identidad gastronómica gallega: "Estrelas do Camiño representa muy bien lo que somos: una tierra con identidad, con producto, con talento y con una manera de entender la gastronomía profundamente ligada al territorio y solidaria. Gracias al impulso de la familia Rial, Negreira ganó visibilidad, Galicia reforzó su posicionamiento gastronómico y el Camino se proyecta también desde la excelencia culinaria".

En cuanto a la excelencia culinaria, en 2026 Galicia cuenta con 19 restaurantes con Estrella Michelin, tres de ellos con dos estrellas: Culler de Pau (O Grove), Pepe Vieira (Poio) y Retiro da Costiña (Santa Comba). Este año, Lugo consiguió su primer reconocimiento Michelin en 97 años gracias a Vértigo, el proyecto de Rafa Centeno en la bodega Regina Viarum, en Sober. Para seguir impulsando este posicionamiento, la Xunta trabaja en el Plan Territorial Enogastronómico de Galicia, dotado con 34,5 millones de euros:

"El turismo enogastronómico es un sector estratégico para Galicia. Somos la tercera comunidad favorita de los españoles como destino gastronómico y lideramos el ranking de destinos para participar en fiestas y eventos gastronómicos. Por eso, la Xunta trabaja con decisión en este plan para impulsar la competitividad del sector y desarrollar productos turísticos de calidad basados en la identidad del territorio", explicó Merelles.

El director general subrayó también la conexión del evento con el Camino de Santiago: en 2025 llegaron a Santiago 530.987 peregrinos, un nuevo récord histórico con un incremento del 6,4 % respecto a 2024, con más de 297.000 procedentes del extranjero. Este año apunta a superar esa marca como antesala del Año Santo Xacobeo 2027: ya han recorrido el Camino más de 88.000 peregrinos, un 4 % más que en el mismo período del año anterior.

"Que esos cientos de miles de viajeros de todo el mundo puedan descubrir la mejor gastronomía gallega a lo largo de su recorrido es una oportunidad que debemos seguir cultivando. Estrelas do Camiño es un claro ejemplo de colaboración entre lo público y lo privado, de cómo sumar esfuerzos para generar valor, atraer visitantes y reforzar la imagen de Galicia", explicó el director general de Turismo de la Xunta de Galicia.

Homenaje a Juan Mari Arzak

La edición de 2026 estará marcada por un homenaje a Juan Mari Arzak, figura clave en el origen de Estrelas no Camiño y uno de los grandes de la gastronomía contemporánea, referente indiscutible de la cocina española a nivel internacional.

Su especial vínculo con Galicia y su apoyo desde los primeros pasos del evento fueron determinantes para su consolidación. El reconocimiento contará con la participación de su hija, Elena Arzak, así como de chefs y profesionales del sector que compartieron trayectoria con el cocinero.

Art for Dent, la entidad solidaria de la edición 2026

El componente solidario es otro de los pilares del evento. A lo largo de sus once ediciones, Estrelas no Camiño colaboró con seis entidades benéficas. En 2026, la entidad beneficiaria será Art for Dent, asociación gallega centrada en la enfermedad de Dent, una patología genética rara que afecta al riñón y que puede derivar en insuficiencia renal crónica.

Su presidenta, María Castelao, explicó el origen personal de la iniciativa: "Art for Dent nació de una historia muy personal, la de nuestro hijo Hugo, y ver cómo tantas personas deciden implicarse y caminar a nuestro lado, apoyando una enfermedad tan minoritaria como la de Dent, que necesita visibilidad y recursos, es algo que nos da mucha fuerza para seguir adelante".

Castelao también puso en valor la capacidad de la gastronomía para movilizar voluntades: "La gastronomía tiene una capacidad única para reunir a las personas alrededor de una mesa, y que un evento como este incluya también una aportación solidaria para apoyar la investigación es algo muy especial para nosotros".

25 aniversario de Casa Barqueiro

La edición de 2026 coincide además con el 25 aniversario de Casa Barqueiro, el proyecto impulsado por la familia Rial y origen de Estrelas no Camiño. La historia de la familia se remonta a la antigua casa de labranza de Gonte, documentada desde el siglo XIX, y refleja la evolución desde una economía agraria tradicional hacia un proyecto de restauración consolidado en el Camino de Santiago hacia Fisterra.

"Mantenerlo en el tiempo habla de esfuerzo, de constancia y de una apuesta decidida por su tierra. Estrelas do Camiño es, en definitiva, un claro ejemplo de colaboración entre lo público y lo privado", concluyó Merelles.

Los asistentes a la presentación pudieron hacerse una idea del nivel de la cita con los llamados Bocados Solidarios, una de las señas de identidad del evento: alta cocina y compromiso social en pequeños formatos. Miguel González, de Ourense, presentó su 'Latexo Atlántico'—lubina en mantequilla tostada de almendra, champiñón y escabeche blanco—; Manuel Costiña de Santa Comba sorprendió con su 'Pulpo de Lira en su jugo'; y Fernando Pérez, de Casa Barqueiro ofreció su 'Millo con alma'.

Las entradas para la 12.ª edición de Estrelas no Camiño están disponibles en www.ataquilla.com y www.estrelasnocamino.es y pueden obtenerse al precio de 150 euros.