Estos son los quince mejores restaurantes de Santiago y alrededores, según la guía Macarfi

La Guía Macarfi incluye este año restaurantes de toda Galicia, y entre ellos muchos del entorno de la capital gallega. Santiago de Compostela se ha convertido en un referente gastronómico durante años, y ahora en su entorno florecen cada vez más propuestas gastronómicas: desde las dos estrellas Michelin del Retiro da Costiña hasta la propuesta ecológica de O Balado, pasando por nuevas aperturas como O Secadeiro.

Muchas de ellas se han incluido en la guía Macarfi, que hace unos días protagonizó una presentación en el Club Cámara Noroeste como puesta de largo en Galicia. Esta guía fue creada hace diez años por el jubilado catalán Manuel Carrera Fisas, que usa el acrónimo de su nombre (Ma-Car-Fi) para bautizarla.

El ránking de Santiago de Compostela y su área de influencia

La guía valora los restaurantes por tres factores: comida, decoración y servicio, pero la puntuación de comida es la que se usa para crear el ránking. En el caso de la zona de Santiago, la capital gallega tiene algunos de sus grandes representantes en la lista, pero el número uno de la zona y también de la provincia de A Coruña es Retiro da Costiña, el único restaurante de la provincia más poblada de Galicia con dos estrellas Michelin. Con ochenta años a sus espaldas, este restaurante es referencia también en esta guía.

En segundo lugar está O'Pazo, también con décadas a sus espaldas y recientemente distinguido con la Estrella. En tercer lugar está Casa Marcelo, otro clásico, esta vez el más antiguo con la estrella Michelin en Santiago, seguidos de Simpar y Anaco, ambos en la capital. En la lista están también otros restaurantes con estrella como A Tafona en la misma Santiago u O Secadeiro, en la parroquia de Banzas, en Outes.

Retiro da Costiña (Santa Comba): 9,2 O'Pazo (Padrón): 9,1 Casa Marcelo: 8,8 Simpar: 8,6 Anaco: 8,2 Gaio Restaurante: 8,2 A Viaxe-Cociña de Matices: 8,2 O Balado (Boqueixón): 8 A Tafona: 8 O Secadeiro (Banzas, Outes): 8 Rios O Freixo (Rios, Outes): 8 Abastos 2.0: 8 Indómito: 7,9 A Horta D'Obradoiro: 7,8 A Maceta: 7,8

A partir de este 2026, cada año la guía incluirá los mejores restaurantes de Galicia. El restaurante más valorado de la comunidad ha sido en esta edición el Culler de Pau, con un 9,4. Retiro da Costiña es segundo con 9,2 y O'Pazo tercero con 9,1. Otros restaurantes de la zona de Santiago están en el top 15 gallego: se trata de Casa Marcelo (octavo, con 8,8) y Simpar (número quince, con 8,6).