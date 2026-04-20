El éxito de una panadería de Boiro (A Coruña) en redes: "Despegó cuando nos robaron la jabonera"

Parece Pancomido, pero detrás de los sabrosos productos de este local de Boiro con un hermano en Ribeira hay mucho trabajo. Una dedicación que se traslada con buen humor y naturalidad a las redes sociales, donde presentan el pan del mes o las filloas hechas de forma tradicional a sus miles de seguidores.

Noelia Castaño es la gerente de este proyecto que comenzó al tomar las riendas de la panadería en la que trabajaba desde los 19 años. Las circunstancias de sus anteriores dueños favorecieron un traspaso que ella asumió con ilusión y que transformó en un local de referencia en Barbanza.

Con tan solo 23 años, la joven se hacía con un negocio que cambió de local manteniendo el nombre de Panadería Susi. El despacho de pan y empanada funcionó durante 10 años, hasta que Noelia Castaño pudo abrir su propia cafetería, que además de un sueño era una demanda de sus clientes.

Ahora, Castaño tiene dos locales: el de Boiro, en el que Pancomido café e pan tiene sitio para sentarse a disfrutar de su oferta gastronómica y en el que trabajan seis personas, y el de Ribeira, Pancomido café para levar, en el que dos trabajadoras despachan pan y esta bebida caliente takeaway, ya que no hay mesas.

Amplia variedad de productos

Pancomido inauguró su cafetería el 6 de julio de 2024 y, más de año y medio después, el balance que hace Castaño es muy positivo. La respuesta por parte de los vecinos de Boiro ha sido estupenda y, a raíz de los vídeos de redes sociales, también los visitan personas de municipios cercanos.

El local tiene 240 metros cuadrados distribuidos en el obrador del que salen sus ricos productos artesanales y las 60 mesas en las que los clientes se sientan a disfrutar de un rico desayuno o una merienda clásica. Una forma de disfrutar de un agradable ambiente de la mano de esta emprendedora.

Pancomido dispone de una amplia gama de panes, que van desde los más tradicionales hasta otros específicos sin sal o integral. Además, cada mes sorprende a sus clientes con un nuevo tipo que siempre se atreven a probar.

"Agora incluso a moda da panadería cambia rapidísimo. Hoxe lévase o croissant de pistacho, e en medio ano ao mellor son as crumbl cookies. Tes que estar na tendencia. Antes había unha barra de pan e un croissant e acabouse. Agora tes que subirte ao carro, porque senón quedas atrás", señala Castaño.

El croissant de toda la vida es un clásico que no pasa de moda, aunque el pistacho ha ganado mucho terreno y tiene una gran demanda en cualquier artículo dulce. "Leva tempo en auxe, pero aínda causa furor", señala la gerente de Pancomido, que añade que sus clientes se animan a probar de todo.

Los responsables del local elaboran también productos de temporada, como las filloas (para lo que siempre hecha una mano la madre de Noelia) o las orejas en Carnaval, y el tronco de Navidad en esta época, al que se suma el roscón de Reyes.

Precisamente, el tronco de Navidad es uno de los artículos estrella de este establecimiento. Similar a un brazo de gitano, está relleno de nata o crema y cubierto imitando un tronco gracias al chocolate y las vetas decoradas.

La responsable de Pancomido recomienda reservar, especialmente con productos más grandes o pensados para alguna celebración, aunque en el caso de la cafetería no es posible guardar sitio. Una forma de improvisar un desayuno en el que no falten las tortitas, las tostas, los smothies o la bollería.

Un éxito en redes sociales

Con más de 12.000 seguidores en Instagram, Pancomido ha logrado ganarse el cariño de sus clientes y de muchos otros que tienen como plan pendiente una visita a la cafetería. Antía es la persona que trabaja mano a mano con Noelia para que todo salga a pedir de boca.

"As redes están sempre cambiando, requiren estar actualizado. Nós empezamos para ensinar o que tiñamos, e despegou cando nos roubaron a xaboneira. En que momento vas tomar un café e a levas para casa?", se pregunta la gerente del local sobre esta anécdota que todavía las hace reír.

Y es que Noelia había comprado dos jaboneras de Zara Home para el baño de Pancomido, en el que tenía una cestita con forma de tortuga para el papel de secar las manos que también desapareció. Un ejemplo del buen humor de esta emprendedora que transformó un mal detalle en una forma de acercarse a su público.

"Da primeira xaboneira que desapareceu fixemos un vídeo con algo de drama que gustou moito, fíxose mediático porque cando fomos ao baño faltaba a outra. Pegamos carteis por Boiro de 'Se busca'", explica Noelia Castaño, al que sus vecinos felicitan por la gracia natural que posee.

Las buenas ideas de Antía unida a la espontaneidad de Noelia dan lugar a vídeos que se han vuelto virales. Un ejemplo son las imágenes en las que la joven está haciendo filloas con su madre, que recibió con alegría muchos comentarios de sus amigas y vecinas al verla en redes.

"Non me interesa que me siga xente de Madrid, que tamén, pero prefiro que me siga xente do pobo, de Ribeira ou de Vilagarcía que se poida achegar ao meu negocio", reconoce la responsable de este negocio que ha recibido, a raíz de los vídeos, visitas de gente de A Coruña o Catoira.

Traspasar la pantalla y sentarse a la mesa es una forma única de apoyar el comercio local, que se anima a subirse al tren de las redes sociales para llegar a más gente. "Mola que valoren o teu traballo", explica Noelia Castaño.

Pancomido, en Boiro, es un referente para ir a desayunar. Cedida

El reconocimiento de los vecinos de Boiro y Ribeira se suma al Solete Repsol obtenido en la edición Primavera 2026. "Foi unha sorpresa enorme. Significa que algo estás facendo ben, ainda que tamén metemos a pata", señala la gerente de Pancomido, que afronta cada reto con optimismo.

Un premio al trabajo y al sacrificio de Noelia Castaño, que ha logrado convertir Pancomido en un lugar de referencia para ir a desayunar o a merendar en Boiro. Cerrado los lunes, el establecimiento abre de martes a sábado de 08.00 a 21:00 horas y los domingos de 09:00 a 14:30 horas.