Más de un siglo del "local público abierto más antiguo de Galicia": "Parte del patrimonio de Santiago"

Poco se podría entender Santiago sin la Catedral, el mayor emblema de la ciudad y declarada bien cultural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. A poco más de 100 metros de ella, en el número 35 de la rúa do Vilar, se encuentra otro símbolo de la ciudad: el Café Casino que entre sus paredes guarda secretos e historias datadas de hace más de un siglo.

Aunque su historia no comenzó tan próxima a la Catedral. En 1841 se fundaba en la Praza do Toural en el Pazo de Bendaña -donde actualmente se encuentra la Fundación Eugenio Granell- el llamado Recreo de Santiago, una sociedad privada de la alta burguesía de Compostela, la primera entidad social con estas características de Galicia.

Tras unas décadas en esa ubicación, debido a problemas económicos, en 1873 la sociedad se traslada a la rúa do Vilar construyendo en ese número 35, en una finca propiedad de Joaquín Masera Robles, un edificio "específico" para la sociedad obra del arquitecto insigne del momento Manuel Pereiro Caeiro.

Así lo rememora Fernando Franjo, gestor cultural y quien prepara un libro sobre la historia del Café Casino cuyo objetivo es visibilizar esta cafetería, así como descubrir sus secretos. Tres años más tarde, en 1876, este singular edificio se pasó a denominar oficialmente Casino de Santiago, cumpliéndose así, en este 2026, 150 años de su denominación. Cuenta, además, con su matasellos propio que se estrenó en 2023 rindiendo homenaje al 150 aniversario de este lugar emblemático de la ciudad.

Interior del Café Casino antes y en la actualidad Cedido

Inicialmente, era un local de reunión en el que se hacían juegos y otras actividades como los que se realizaban en todos los casinos: bailes o fiestas para socios que alcanzaron "un nombre distinguidísimo". En la actual cafetería, en la que se pueden degustar tostadas, tartas o platos como paellas, pizzas o pulpo, se encontraba "una gran sala de estar" para los socios, mientras que en la primera planta se encontraba el salón amarillo, el centro de reunión para esos bailes y fiestas privadas.

Cuenta Fernando que en esos bailes pasaban "las mejores orquestas de Galicia", más de 60 entre los años 40 y 70 "y las más prestigiosas". Con este nuevo edificio y con sus actividades, el Casino de Santiago se convertía en "uno de los locales más distinguidos de la ciudad".

Orquesta Melodians en el Salón Amarillo del Casino Cedida

Un gran cortinón dividía la actual cafetería, hasta finales de los años 90, para diferenciar la sala en diferentes partidas y juegos y en las que se podían encontrar mesas de póker o de billar. En la parte de arriba, comenta Fernando, que también se realizaban partidas, "pero un poco más ilegítimas y fuera de hora". El Casino fue, además, uno de los primeros locales en todo Santiago en contar con cuarto de baño y calefacción a principios de siglo y en los años 60 también fue uno de los primeros locales de la ciudad en tener televisión.

Son innumerables las razones por las que el Café Casino de Santiago es único no solo en la ciudad, sino también en Galicia y en el conjunto del país. "Tiene una característica única", menciona Fernando, "26 metros de largo sin vigas centrales, está pensado para una gran sala, no tiene vigas desde el inicio".

Antiguo juego manhjong de la sociedad Quincemil

El Café Casino es, además, el único de Galicia y uno de los cuatro de España (uno en Gijón y dos en Barcelona) que se encuentra en el Historic Cafes Route, una entidad amparada por la Comisión Europea, una especie "de una especie de Guía Michelin". El Casino también es el local público abierto más antiguo de Galicia, "hay sociedades más antiguas, pero siguen siendo sociedades a este local entras a tomarte un café y siempre estuvo abierto, desde 1873".

En cuanto a su configuración, explica también Fernando que "no hay símiles ni en Galicia ni en España". "Hay cafés más espectaculares que este, sí, alguno hay, pero tampoco te creas que hay tantos", señala.

Una sociedad "muy privada"

Ante todo era, también, una sociedad muy privada, "se jactaba de serlo" dice Fernando y nació como "sociedad patriarcal", solo para varones. Así lo recogían en sus estatutos en donde en el artículo 1 definían la trayectoria del Casino y hablaban de una "sociedad de varones".

"La mujer, hasta finales de los años 90, no tuvo carnet", explica Fernando y menciona que estas podían entrar por cuatro vías: hermanas, hijas, madres o invitadas, "la mujer aquí, hasta casi finalizado el siglo XX, no tuvo protagonismo propio".

Valle Inclán frente al Café Casino en 1935 Cedida

A pesar de la creencia común de que por el Casino pasaron diferentes personalidades de la época (algo que sí pasaba en el antiguo café Derby), Fernando desmiente eso. "Tampoco tenía una gran actividad, que a veces hay esa confusión. He leído en webs que Valle-Inclán aquí escribió parte de su obra, que Castelao dibujó cosas... Vendría alguna vez, pero como calidad de invitado", aclara. De hecho, menciona que hay constancia de que Valle-Inclán jugó una partida de juego a finales del siglo XIX.

El paso temporal del dramaturgo gallego ha quedado permanentemente presente en la histórica cafetería gracias a un busto realizado por estudiantes de la Escola Mestre Mateo y que fue inaugurado hace escasos días. Se puede visitar todos los días de 10:00 a 18:00 horas, y los sábados hasta las 20:00 horas, en donde también se pueden ver los antiguos uniformes de la sociedad.

Busto de Valle-Inclán Quincemil

Gran incendio

El Casino tuvo que lidiar siempre esquivando problemas económicos y también con un incidente "tan desconocido e importante". En 1919, un incendio en la chispa de la calefacción hizo arder toda la parte superior del edificio, donde estaba ubicada la biblioteca -razón por la cual casi no existen datos del Casino-, aunque la estructura no sufriría daños.

"En esos años 20, Santiago tuvo una importancia especial y el Casino quería redefinirse, quería volver a empezar. Se encarga una nueva decoración que es la que vemos hoy en día" explica Fernando. El escultor compostelano Maximino Margariños, quien trabajó también la Catedral de Santiago, se le encarga la nueva decoración del local que sobrevive perfectamente a día de hoy, desde las molduras, hasta las lámparas o incluso los radiadores.

Un emblema de la ciudad que "no está protegido específicamente"

A mitad del siglo pasado, en los años 60, hubo un intento de abrirlo a la ciudad, fallido ya que no fue posible porque "la sociedad se mantenía como tal", teniendo que esperar hasta el año 2002 para que el Café Casino se abriera a todo el público. "Hubo que respetar, desde el primer momento, por acuerdo de la sociedad, el entorno", explica Fernando.

Radiador del Café Casino Quincemil

"Hay que agradecerle a la sociedad que siempre conservaron lo posible por preservar el patrimonio", aclara Fernando, un patrimonio que "no está protegido específicamente", como lo estaba, por ejemplo, el antiguo café Derby ahora Morriña. Tras cerrar el histórico local, los nuevos dueños tuvieron que conservar algunas de las piezas y mobiliario característico del antiguo café, como las vidrieras o la barra de mármol.

"Una persona puede llegar aquí mañana y plantar una mesa de formica y nadie le puede decir nada, porque no hay ningún tipo de normativa que lo impida", comenta Fernando, "siempre te queda el miedo en el cuerpo de que este entorno, que muchos tanto queremos, pueda cambiar o desaparecer". Aunque también aclara que él es más de fijarse "más en las fortalezas que en las debilidades" y que "gracias a la continuidad, primeramente de la sociedad, ahora de la gerencia del café, existe una cierta sensibilización".

Visitas teatralizadas

Con más de un siglo de historia, el Café Casino es un símbolo de Santiago, aunque para muchos vecinos todavía es desconocido. "Echo de menos que la gente de Santiago lo haga suyo", señala Fernando que para él es "indispensable poner las cosas en conocimiento para que se puedan poner en valor".

Para ello, creó en 2024 las visitas teatralizadas en el Café Casino que, junto con el actor y guía Suso Martínez y Eloy Fernández (director del Museo da Maxia de Galicia) recorren la historia, los detalles y los secretos de este histórico local en donde se unen magia y música consiguiendo "un resultado muy interesante" menciona Fernando.

"Están involucrando a la gente de Santiago en el café, más que la de fuera", señala y añade que "la gente de aquí viene a conocer nuevos secretos, ver cómo eran los bailes, cómo eran las reuniones, cómo discurría el día a día, más allá de lo que es el café".

"El 100% de la gente ha salido muy satisfecha de descubrir cosas nuevas en un formato diferente", apunta. La próxima visita ya tiene fecha: el 2 de mayo, y las personas interesadas podrán inscribirse a través de la web del Café Casino. Una actividad que se une a las realizadas por la Asociación Cultural Café Casino de Santiago, con encuentros, premios literarios o presentaciones de libros.

Y es que, tras más de 150 años de historia, aún quedan secretos por descubrir del Café Casino, un local que es más que una cafetería, "yo lo definiría como una pequeña parte del patrimonio de la ciudad", resume Fernando.