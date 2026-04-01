Las mañanas se disfrutan en Cacao con su nueva propuesta de desayunos y brunch en Santiago

El restaurante incorpora una nueva carta matinal con opciones dulces y saladas, churros artesanos y un servicio ininterrumpido desde primera hora hasta la noche en pleno centro de la ciudad

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En pleno corazón de Santiago de Compostela, el restaurante CACAO (Rúa das Orfas, 15) inicia una nueva etapa que lo consolida como uno de los espacios gastronómicos más versátiles de la ciudad. Su gran apuesta no es solo culinaria, sino también conceptual: una apertura ininterrumpida de 09:00 a 00:00 horas, de lunes a domingo, que transforma el local en un punto de encuentro para cualquier momento del día.

La principal novedad llega con la incorporación de una cuidada propuesta de desayunos y brunch, pensada para quienes buscan empezar la jornada sin prisas o disfrutar de un plan relajado a media mañana. La carta combina opciones dulces y saladas, elaboradas con producto de calidad y panadería artesanal. Entre las propuestas destacan fórmulas como el "Churro Lovers", con café, zumo natural y churros artesanos, o el "Tumaca & More", que combina tosta de tomate, aceite de arbequina y aguacate. A ello se suman elaboraciones más completas como la "Lady Benedictina", con salmón marinado, huevo poché y salsa holandesa, o tostas creativas como la de burrata italiana con pesto o la de lacón ahumado y queso San Simón.

Uno de los grandes reclamos de esta nueva etapa es la presencia de Chuore, proyecto especializado en churros artesanos y chocolate que se ha convertido en referencia local en tiempo récord. Ahora, sus elaboraciones se integran en CACAO, donde los churros hechos a mano se sirven con chocolate belga premium - desde versiones clásicas hasta combinaciones con pistacho o chocolate blanco - elevando este clásico a una experiencia gastronómica más sofisticada. Además, la oferta incluye opciones sin gluten, ampliando así su atractivo a distintos públicos.

La experiencia no termina en el desayuno. La misma carta se prolonga durante la tarde, con propuestas ideales para la merienda o una pausa entre reuniones. Chocolate caliente, croissants gourmet o combinaciones dulces convierten el espacio en un refugio perfecto para desconectar.

El nuevo horario potencia también momentos cada vez más presentes en la vida urbana: el vermut del mediodía, las sobremesas largas o el popular tardeo. En este sentido, CACAO destaca por su amplitud y versatilidad, con distintos ambientes que se adaptan tanto a encuentros informales como a celebraciones más especiales.

A todo ello se suma uno de sus mayores atractivos: la terraza y el jardín, un auténtico oasis en pleno centro compostelano que, especialmente en primavera y verano, se convierte en uno de los espacios más codiciados para disfrutar al aire libre.

Terraza y jardín de Cacao. Cedida

Pese a la evolución, el restaurante mantiene su esencia. De lunes a viernes ofrece un completo menú del día, con múltiples opciones de primeros y segundos, basado en cocina casera de calidad. Y, por supuesto, la brasa sigue siendo protagonista indiscutible de su carta, presente en una amplia variedad de platos, desde tapas hasta hamburguesas o propuestas más elaboradas.

Con esta renovación, CACAO va más allá del concepto tradicional de restaurante para convertirse en un espacio gastronómico integral. Un lugar donde desayunar, brunchear, comer, merendar, cenar o simplemente dejarse llevar, sin mirar el reloj.

En paralelo, el grupo impulsa también la evolución de La Central Gastronómica (Rúa Buxos, 2 - O Milladoiro), que refuerza su propuesta con desayunos, brunch y meriendas - incluyendo churros con chocolate - y amplía su servicio también a los domingos. Con horario ininterrumpido y una amplia terraza, mantiene su apuesta por la cocina de producto y la brasa, consolidándose como un espacio dinámico para disfrutar a cualquier hora en el entorno de Santiago.