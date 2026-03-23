Santiago brilla en los Solete Repsol con tres locales: "Estoy en shock, no me lo acabo de creer"

Tras un invierno lluvioso, el comienzo de la primavera ha sido de la mejor manera posible con la llegada del buen tiempo. Con la naturaleza en su máximo esplendor, con las horas más largas y varios festivos que comienzan a asomarse en el calendario, la Guía Repsol ha lanzado una nueva edición de Solete de primavera para saber dónde parar a comer y disfrutar durante estas vacaciones de Semana Santa.

Así, han sido seleccionados más de 300 nuevos Soletes en el país, de los cuales 24 están ubicados en Galicia y, concretamente, tres fueron los reconocidos en Santiago de Compostela. Eiquí Café, Flaco y Nömada son los tres locales compostelanos que serán parada obligatoria durante esta Semana Santa.

Estos soletes reconocen lugares destacados por su propuesta gastronómica en lo que la naturaleza también es la protagonista, figurando restaurantes cercanos a parques naturales o en los cascos históricos de las ciudades.

Precisamente, cerca de uno de los parques más famosos de Santiago, el de Bonaval, y a escasos metros de la entrada al casco histórico de Santiago se encuentra Eiquí Café, en el número 17 del barrio de San Pedro. Desde esta pequeña cafetería, con dulces caseros y café de especialidad, comentan que están "muy contentos" con este reconocimiento por el identificar "sitios especiales", "me parece un premio entrañable". "Creo que representa lo que hago aquí", comentan desde la cafetería, un refugio "diferente, con cariño" para los amantes de la repostería casera y el café de especialidad.

Casi en la otra punta encontramos el Nömada en el barrio de Santa Marta (en la rúa da Espiñeira, 2), esta cafetería especializada en sabores marroquíes caseros acaba de ser reconocida también con el Solete de primavera, un premio del que Ilham, la dueña del local, todavía no es consciente.

"Estoy en shock", comenta a Quincemil, cuando se enteró fue junto a su hermano a contárselo, "pero es que no me lo acabo de creer siquiera". De hecho, la llamada para informarle de este reconocimiento le pilló tan de sorpresa que pensaba que era "un fraude", bromea.

Con Nömada, Ilham cuenta que "no busca nada, ningún reconocimiento" y desconocía "totalmente" que las cafeterías pudieran llegar a tener algún premio, "pensé que era para grandes restaurantes, grandes chefs". "No le veo aún el mérito, digo 'si no he hecho nada del otro mundo'. Solo le he puesto mucho cariño, así que no me lo esperaba", explica Ilham sobre este premio.

Ilham se "desvive todos los días" por esta cafetería en la que "no me importa el dinero, me importa más el cliente, que llegue una persona y yo me adapto a ella". A poco más de un año de su apertura, la cafetería ya es una de las paradas obligatorias para los vecinos del barrio (y para los que no son vecinos también), un rincón especial en donde la propietaria da a conocer los sabores de su país y que ha sido reconocido por la Guía Repsol.

En pocos días, el 10 de abril, abrirá su segundo local, el restaurante Nömada Dar, a pocos metros de esta cafetería. Nueva apertura, nuevo reconocimiento, Ilham "no se esperaba" que su camino fuera así: "es que tampoco el propósito de destacar era el fin de eso".

"Abrí una cafetería, nada más, basado en la experiencia que tengo en hostelería y en otro bagaje que tengo, pero un reconocimiento no me lo esperaba ahora. Estoy un poquito abrumada aún por la noticia", confiesa quien ya está esperando para colgar su solete en ambos locales.