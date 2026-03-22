Desde 1800 en la Rúa das Orfas: así es Las Colonias, la confitería más antigua de Santiago

En la Rua das Orfas, en la zona vieja de Santiago, la confitería Las Colonias es un lugar de culto. Tanto para los locales, como para los miles de turistas que cada año visitan la ciudad compostelana, esta pastelería centenaria no solo es un símbolo de la repostería gallega tradicional, sino que ostenta un importante título: ser la pastelería más antigua de Santiago. Además, según dicen los que saben, aquí hacen una de las mejores Tartas de Santiago de la ciudad.

La fachada de Las Colonias, que se ubica en una de las características calles adoquinadas de Santiago, ya nos anticipa que estamos ante un negocio antiguo, con un diseño diametralmente opuesto a las decenas de locales que, bajo el nombre de ‘bakery’, han transformado el panorama actual de la pastelería en las ciudades. El rótulo principal, con tipografía clásica y letras rojas sobre piedra, convive con un antiguo cartel colgante de hierro forjado, ya desgastado por el tiempo. Y en su interior, el mítico mostrador a rebosar de pasteles, el de siempre, con una iluminación directa y práctica, estanterías de madera… todo muy funcional.

Nos confiesa Rubén, que heredó la confitería de sus padres, que no tiene claro de dónde proviene el nombre del local. “Es tan antiguo, que no sé bien cuál es el origen del nombre. La confitería se abrió por el año 1800, en esta misma ubicación, y mi padre se hizo cargo de ella en los años 70. Está todo prácticamente igual que hace más de 200 años.”

Confitería Las Colonias, la pastelería más antigua de Santiago Jesús Sánchez

Tarta de Santiago… y otros dulces que saben a Gloria

En Las Colonias hay dos hits: la Tarta de Santiago y Las Glorias. La primera, mundialmente conocida, se vende en diferentes tamaños. Existen versiones individuales, que son las que más se venden, y luego las más grandes, que varían en tamaño y peso y pueden llegar a pesar 1,2 kg. “Hay gente que viene a comprar la tarta de Santiago desde todas partes del mundo, desde Australia, Canadá, Uruguay, Chile…”, nos dice Elisbeth, una ‘cubana-gallega-francesa’ (según su propia descripción), que estudió medicina en Cuba y ahora lleva un año trabajando en la confitería, en la que asegura sentirse como en casa. ¿El secreto de la tarta de Las Colonias? Buena almendra y mucho cariño. No hay más.

Y luego están Las Glorias, que son el otro dulce estrella de Las Colonias y que es capaz de mirar de tu a tu a la mismísima Tarta de Santiago. “En cuanto a ventas… están ahí ahí” nos asegura Elisbeth. Esta bomba calórica con forma de rosquilla gigante está compuesta de tres ingredientes: hojaldre, huevo y azúcar. Eso sí, en grandes cantidades. El resultado desata pasiones entre los clientes de la confitería.

En verano, los turistas llegan en tropel a la confitería y, tal y como nos confirma Rubén, venden más de 100 unidades al día, “de largo”. Pero la principal característica de Las Colonias es que, su antigüedad, ha conseguido que sea un referente de varias generaciones. “Muchas veces, llega una persona mayor y se emociona al entrar. A lo mejor es una persona que estudió la carrera en Santiago hace treinta años, o alguien a quien su padre le llevaba de la mano de crío a comprar pasteles a Las Colonias”. Una confitería que es historia viva de la ciudad y que sigue manteniendo su esencia intacta. Nosotros esperamos que así sea otros 200 años más.