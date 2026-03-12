El chef Iago Pazos primer protagonista de 'Cocinando Santiago' en el Mercado Boanerges

El Mercado Boanerges acogerá mañana viernes 13 de marzo, la primera sesión de 'Cocinando Santiago', una cita para la que ya está abierta la reserva de mesas y que tendrá como primer protagonista al chef Iago Pazos de Abastos 2.0.

Será a partir de las 20:00 horas cuando el cocinero cambie los fogones de su local de la rúa Ameas por los del Boanerges. Pazos cocinará ante el público su Cocido galego nun entrepan y su Empanada aberta que nunca chameremos pizza (vexetal), una propuesta "pensada para transmitir nuestros valores de cocina de mercado, es decir, proximidad y temporada".

A ellas se sumarán las propuestas de Pablo Pizarro, que preparará un sashimi de salmón y un jurel marinado con crema de aguacates y jalapeños, completando así las elegidas por el cocinero invitado para inaugurar el programa de este año.

Además, como fruto de la colaboración con la cadena Alda Hoteles, cada tapa irá acompañada de un número que entrará en el sorteo de una noche de hotel para dos personas en cualquier establecimiento de los 90 que la compañía hotelera tiene en España, y que se entregará al ganador/a durante la propia sesión.

"Nos gusta la idea de acción de barrio y apostar por lo local para los locales", afirma Iago Pazos, muy satisfecho con su participación un año más en 'Cocinando Santiago', una iniciativa del Mercado Boanerges para mostrar lo mejor de la cocina compostelana a través de 9 chefs, entre los que se encuentran Alberto Lareo, de Maina; Brisa Medina y Carlos Ínsua, de Benedita Elisa; Tomás Rubio, de A Viaxe; Gonzalo Pose, de Argentinos Casual Food y Flaco; Andrés Medina de Gaio, y Víctor Lobejón, de Anaco.