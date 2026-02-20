Hostelería y comedores escolares de Santiago celebran el Día de Rosalía con el 'Caldo de Gloria' Concello de Santiago

La Fundación Rosalía de Castro, Hostalaría.gal y el Concello de Santiago presentaron este viernes la iniciativa para homenajear a Rosalía de Castro ofreciendo el "Caldo de Gloria" en cerca de medio centenar de locales de hostelería de la ciudad.

De igual modo, se repartió material de esta iniciativa, un mantel, entre los comedores escolares de los centros públicos de enseñanza infantil y primaria y en los comedores universitarios.

En la presentación de la iniciativa, que tuvo lugar en el CIFP Compostela, asistieron la concelleira de Turismo y Capital Cultural, Miriam Louzao, el presidente de la Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira; el presidente de Hostalaría.gal, Lois López; y el profesor de cocina del CIFP Compostela, José Quintáns.

Con la inclusión de los comedores escolares y universitarios dentro de la acción, se multiplica su difusión, acercando la figura de Rosalía a los más pequeños y al colectivo universitario.

En la presentación se pudo degustar el "Caldo de Gloria", inspirado en el poema Miña casiña, meu lar, en el que Rosalía explica cómo hacer un caldo humilde.

El día de Rosalía se celebrará el lunes 23 de febrero, en recuerdo de la fecha de nacimiento de la autora. Por este motivo, muchos establecimientos de la ciudad ofrecerán desde el viernes hasta esa fecha una tapa de cortesía de su versión del "Caldo de Gloria".

Entre las acciones también destaca la distribución de 42.000 manteles entre los locales participantes, que sirven de promoción, no solo de la actividad, sino también de la figura de Rosalía de Castro.

Restaurantes en donde se puede degustar "Caldo de Gloria"