Arranca una nueva edición de Santiago(é)Tapas con cifras "realmente extraordinarias"

Desde hoy, hasta el 8 de marzo, Santiago disfrutará de una de sus citas gastronómicas imprescindibles, el concurso Santiago(é)Tapas en el que se podrá disfrutar de un total de 76 propuestas en 48 locales de hostelería de la ciudad.

La inauguración se llevó a cabo en el restaurante O Sendeiro a la que asistió la alcaldesa, Goretti Sanmartín, el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, la teniente de alcaldesa, María Rozas, la concelleira de Turismo, Miriam Louzao y otros miembros de la corporación municipal como las concelleiras populares María Baleato y Olaya Otero, la socialista Marta Abal y la no adscrita, Mercedes Rosón.

También estuvo presente Álex Ferreiro, mejor cocinero de tapas de Galicia 2025 y cocinero del restaurante, un local que arrasó en la última edición del concurso ganando el premio a Mejor Tapa Creativa, Mejor Tapa en Maridaje con Vino y Mejor Tapa sin Gluten. El cocinero explicó las dos tapas que se presentan este año y que se pudieron degustar en la inauguración; se trata de una salada, boliño de faceiras, y de una dulce, macaron de Santiago.

"Seguimos subindo en cifras", explicaba la alcaldesa en relación al aumento de participación este año, tanto de locales como de propuestas. "Seis establecementos máis que o ano pasado, oito que hai dous anos; tamén oito tapas máis que o ano pasado".

Goretti Sanmartín comentaba que era un momento importante para que "a hostelería se recupere" y "desestacionalizar" la hostelería con Santiago(é)Tapas. Así, habló de la variedad gastronómica del concurso con "tapas tradicionais, tapas innovadoras, tapas sen glute, tapas doces", "unha oferta variadísima e que estamos chegando a cifras realmente extraordinarias".

En 2024 el concurso sirvió 25.000 tapas, en el 2025, fueron 30.000, una cifra que se espera batir, "hai unha resposta moi positiva por parte do público".

"O que queremos é facer ese chamamento a que todo o mundo pase pola oficina de turismo a coller o seu tapasporte; que con el vaia percorrendo os lugares. Tamén o pode recoller naqueles lugares onde se ofertan todas estas tapas, ir cubríndoo e quen o cubra enteiro poderá optar a agasallos importantes, relacionados con produtos gastronómicos de máxima calidade", explicaba Sanmartín la dinámica del concurso haciendo, también, un llamamiento no solo a los vecinos de Compostela, sino a toda el área de influencia y comarcas de alrededor.

La alcaldesa finalizaba comentando que este no solo era un concurso gastronómico, también servía para "socializar na hostalaría, que é unha das cuestións máis importantes que podemos facer na vida".

Por su parte, Xosé Regueira, felicitó al concello por la propuesta y explicó que es una propuesta "que encaixan perfectamente dentro das estratexias que temos na Deputación da Coruña".

"Detrás de todo isto hai unha cadea de valor: produción de alimentos, transformación, distribución, que está tamén presente neste evento", destacaba el vicepresidente de la entidad coruñesa y añadía que la cadena de valor de la gastronomía "ten unha potencia a nivel galego enorme e Compostela(é)Tapas o demostra".

Asimismo, Regueira mencionaba que era "un evento fantástico para ir máis alá do turismo", "a xente da propia vila participa activamente dun evento como este porque, ao final, a restauración tamén son eses espazos onde socializamos, onde creamos sociedade e onde nos sentimos dalgunha maneira máis confortados pola nosa veciñanza. Creo que este evento, ademais de dar un valor turístico, da tamén un valor social".