El restaurante de Santiago que fusiona la cocina de vanguardia con la comida 100% casera

Tras muchos años de trayectoria en cocina, el palentino y cocinero Diego Negurela se vino a mediados de febrero de 2022 a Santiago de Compostela a mirar locales de restauración con la ayuda de su madre. Fue así como llegó, junto con su pareja y cocinero, Antonio Ferreiro, al antiguo Vilar 64, en la rúa do Vilar. En poco más de un año, el local se les quedó pequeño y se mudaron al antiguo restaurante Abellá, donde cambiaron totalmente el concepto de carta, pero mantuvieron su tradicional tapa de cocodrilo.

"Tenía el sueño de que la limitación me la pusiese yo mismo, no que me la pusiera otra persona", comenta Diego cuando decidió en 2022 ser dueño de un local. "Mi marido quería montar uno en Málaga y yo en el norte de España. Me había gustado mucho Santiago y cogimos el que era el antiguo Vilar 64", rememora.

En 2024, los propietarios del antiguo restaurante Abellá de la rúa do Franco le ofrecieron el local, una propuesta que aceptaron tras quedarle pequeño y "seguir avanzando" en el antiguo Vilar 64. En él, cambiaron totalmente el concepto de carta, "un poco más de autor e innovadora, más de fusión", explica Diego.

Interior de Vilar 64 Quincemil

"Cada local te demanda un tipo de carta y tú te tienes que adaptar a ella y al tipo de local. Ahora tengo más capacidad y me gusta expandirme un poquito más y hacer cosas diferentes a las que hacía", añade el dueño.

Decidieron conservar la típica tapa de cocodrilo, a pesar del trabajo que conlleva su elaboración. Convive con la famosa y premiada tapa "La Perla brava", su versión de patata brava premiada a la estética y cuarta clasificada en el concurso internacional de Elaboración de patatas bravas de 2021.

El local también cosecha varios premios en el Santiago(é)Tapas, aunque Diego menciona que no es "una persona que crea en los concursos, aunque parezca broma".

Carta de autor, pero adaptada a las necesidades del cliente

En su carta se puede degustar distintos entrantes, como las Empanadas chinas, uno de sus platos estrella; carnes, como los gnocchis acompañados de lechazo; arroces o pescados. Para Diego, la mayor característica de esta carta es que se "adapta al cliente". De esta forma, ofrecen opciones veganas, sin gluten o la posibilidad de adaptar platos sin frutos secos.

"Es una cosa que me divierte mucho como cocinero: el crear, el innovar y el matizar", explica.

Además, salvo algunas salsas, el resto de su carta se elabora "100%" en el restaurante.

En cuanto a postres, Vilar 64 ofrece Lemon Cheesecake, su particular tarta de queso donde juegan "visualmente con lo que te vas a comer"; 'Pintamos un cuadro', "mucho más fresco y afrutado"; y Bomba de Chocolate, acompañado de helado de violeta. "Creo que no hay persona en el mundo a la que no le guste uno de esos tres postres", bromea el dueño.

Futuros proyectos

En su nueva ubicación, como en la anterior, Vilar 64 sigue siendo una de las paradas obligatorias para comer en la capital gallega. Sus dueños, aún así, siguen buscando nuevos proyectos y retos.

Uno de ellos es la futura apertura de Raíz, un local en el que Diego quiere contar la historia de sus dos raíces, Castilla y Galicia. En él se elaborarán dos menús degustación, uno corto llamado Raíz, y otro largo Entre dos tierras, "jugando con el título de Héroes del Silencio". Su apertura está prevista en abril de 2026, "y no puedo decir más", dice Diego.