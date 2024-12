Santiago(é)Tapas regresa en febrero de 2025: inscripción, fechas, premios y novedades

El concurso gastronómico Santiago(é)Tapas regresará a la capital gallega del 13 de febrero al 2 de marzo con el objetivo de reforzar la apuesta por el producto local y de proximidad y fomentar la desestacionalización turística.

La concejala de Turismo, Míriam Louzao, y la gerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil, han presentado este martes la campaña de comunicación de la 16ª edición del certamen culinario, que se desarrollará esta Navidad. En total, se repartirán más de 60.000 manteles y carteles para animar al sector hostelero a participar en el concurso.

Por segundo año consecutivo, Santiago(é)Tapas se celebrará en febrero. La edil de Turismo ha explicado que el cambio de fechas -de noviembre a febrero- buscaba "atraer turismo de calidade, en especial nos meses de temporada baixa" así como "fomentar a desestacionalización".

Los buenos resultados obtenidos en la edición de 2023, con cerca de 25.000 tapas vendidas, han llevado a asentar este certamen en febrero como "un evento para dinamizar o sector nun mes no que ten menor demanda na cidade", ha expresado Louzao.

El concurso: plazos, requisitos

Los locales de hostelería que quieran participar en el certamen podrán hacerlo hasta el 8 de enero. Los interesados deberán inscribirse en la página web santiagoetapas.gal, donde deberán cubrir un formulario.

Podrán participar aquellos establecimientos situados en el municipio de Santiago. En cuanto a las tapas, el jurado no admitirá aquellas propuestas que no respondan al concepto de tapa, que no ofrezcan una calidad mínima o que no incluyan al menos un alimento gallego de calidad contrastada -como alimentos de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, entre otros-.

Al igual que en años anteriores, se organizarán varias rutas, con premios a las mejores tapas. Además, como novedad, en esta edición se reforzará la etapa dulce con un premio especial en esta categoría. El objetivo es fomentar la participación de cafeterías y bares más enfocados en desayunos o meriendas.

Mercado de Abastos

Un año más, Santiago(é)Tapas apuesta por el producto local de temporada y proximidad. Por ello, se refuerza la colaboración con el Mercado de Abastos de Santiago y será en la propia plaza donde se realicen las pruebas del 13 al 17 de enero, en las que el jurado profesional valorará las propuestas candidatas a participar.

Además, también colaborarán con Cash Record, Cafés Dromedario, la Asociación de Personas Celíacas de Galicia, Utimaq e Hijos de Rivera, a través de sus marcas Estrella Galicia, Ponte da Boga y Cabreiroá;

Premios especiales

Precisamente, en el marco de la colaboración con Hijos de Rivera habrá dos premios de maridaje. Los galardones premiarán aquellos locales cuyas tapas combinen mejor con la cerveza Estrella Galicia y con el vino Ponte da Boga. Los premios consistirán en 500 euros en producto para los locales ganadores.