En esta receta las patatas en lugar de freírlas en la sartén se hacen en el microondas Shutterstock

Andrea, cocinera: "Para una tortilla de patatas saludable no frías las patatas en aceite, hazlas 15 minutos en el micro"

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La tortilla de patatas es uno de los grandes manjares de la gastronomía española y, en Galicia, adquiere un carácter especial gracias a la popular tortilla al estilo Betanzos, esa que destaca por estar poco cuajada, con una textura súper jugosa y una cremosidad increíble. Sin embargo, es un plato que genera mucha controversia, sobre todo cuando se trata de hacerla con o sin cebolla y dejarla más o menos hecha.

Para quienes buscan una opción más ligera, saludable y práctica, también existe la posibilidad de preparar las patatas en el microondas en lugar de freírlas en abundante aceite. Además, se consigue ahorrar tiempo en la elaboración. Aunque es diferente a la receta tradicional, es una opción a tener en cuenta.

Tortilla de patatas sin aceite

Andrea es una gallega que comparte recetas de comida saludable en su cuenta de TikTok. Entre estas, destaca la alternativa que ha preparado de uno de los platos más populares de la gastronomía gallega: la tortilla de patatas sin apenas aceite.

"Una tortilla fácil, rápida, más ligera y sin apenas manchar. ¿Qué más se puede pedir?", dijo Andrea al terminar su receta.

El primer paso consiste en pelar y cortar las patatas. Una vez listas, Andrea les añade un poquito de aceite y las remueve bien. Después, las coloca en un recipiente, las tapa con papel film y hace unos pequeños agujeros por encima para que salga el vapor.

Las patatas se llevan al microondas durante 5 minutos a máxima potencia. Transcurrido ese tiempo, se remueven y se vuelven a cocinar durante otros 5 minutos. Este proceso se debe repetir una tercera vez, de manera que las patatas permanezcan un total de 15 minutos en el microondas.

Mientras tanto, se cascan los huevos y se baten en un bol con una pizca de sal. Andrea explica que suele añadir un poco más de clara "para darle más proteína a la tortilla". Cuando los huevos están bien batidos, se incorporan las patatas y un poco de cebolla caramelizada. Es importante mezclar todo bien para integrar todos los ingredientes.

Por último, solo queda calentar una sartén con una cantidad mínima de aceite y cocinar la tortilla vuelta y vuelta hasta conseguir el punto deseado. El resultado es una tortilla jugosa, sencilla y mucho más saludable que con la receta tradicional.