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Andrea, cocinera: "Para una tortilla de patatas saludable no frías las patatas en aceite, hazlas 15 minutos en el micro"
Patatas, huevos, sal y, si se quiere, cebolla caramelizada, son los únicos ingredientes necesarios
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- Total: 20 min
- Comensales:4
La tortilla de patatas es uno de los grandes manjares de la gastronomía española y, en Galicia, adquiere un carácter especial gracias a la popular tortilla al estilo Betanzos, esa que destaca por estar poco cuajada, con una textura súper jugosa y una cremosidad increíble. Sin embargo, es un plato que genera mucha controversia, sobre todo cuando se trata de hacerla con o sin cebolla y dejarla más o menos hecha.
Para quienes buscan una opción más ligera, saludable y práctica, también existe la posibilidad de preparar las patatas en el microondas en lugar de freírlas en abundante aceite. Además, se consigue ahorrar tiempo en la elaboración. Aunque es diferente a la receta tradicional, es una opción a tener en cuenta.
Tortilla de patatas sin aceite
Andrea es una gallega que comparte recetas de comida saludable en su cuenta de TikTok. Entre estas, destaca la alternativa que ha preparado de uno de los platos más populares de la gastronomía gallega: la tortilla de patatas sin apenas aceite.
"Una tortilla fácil, rápida, más ligera y sin apenas manchar. ¿Qué más se puede pedir?", dijo Andrea al terminar su receta.
El primer paso consiste en pelar y cortar las patatas. Una vez listas, Andrea les añade un poquito de aceite y las remueve bien. Después, las coloca en un recipiente, las tapa con papel film y hace unos pequeños agujeros por encima para que salga el vapor.
Las patatas se llevan al microondas durante 5 minutos a máxima potencia. Transcurrido ese tiempo, se remueven y se vuelven a cocinar durante otros 5 minutos. Este proceso se debe repetir una tercera vez, de manera que las patatas permanezcan un total de 15 minutos en el microondas.
Mientras tanto, se cascan los huevos y se baten en un bol con una pizca de sal. Andrea explica que suele añadir un poco más de clara "para darle más proteína a la tortilla". Cuando los huevos están bien batidos, se incorporan las patatas y un poco de cebolla caramelizada. Es importante mezclar todo bien para integrar todos los ingredientes.
@andreeasouto99 Tortilla sin aceite y sin manchar casi nada! Ingredientes: 🥚huevo 🥔patata Sal al gusto y cebolla al gusto Empezamos pelando y picando las patatas, aderezamos con aceite y tapamos con papel film. Hacemos unos agujeros en la tapa del papel film y al micro MICROONDAS: 5 minutos, maxima potencia x3 veces Cascamos los huevos y añadimos las patatas cuando estén listas. Añadimos cebolla caramelizada si queremos y a la sarten! Y ya estaria lista para disfrutar esta delicia y manchando muy poquito y fritiendo nada! #tortillasaludable#recetassaludable #recetasfit #healthy #cenasfaciles ♬ suara asli - Gado-Gado Semesta (Gagas) - Visnarey
Por último, solo queda calentar una sartén con una cantidad mínima de aceite y cocinar la tortilla vuelta y vuelta hasta conseguir el punto deseado. El resultado es una tortilla jugosa, sencilla y mucho más saludable que con la receta tradicional.
Ingredientes
- Huevos
- Patatas
- Sal
- Cebolla caramelizada
Paso 1
Pela y corta las patatas. Añade un poco de aceite y remueve
Paso 2
Colócalas en un plato y tapa con papel film. Hazle unos agujeros por encima para que respire y llévalas al microondas 5 minutos a máxima potencia
Paso 3
Cuando pase el tiempo, remueve y déjalas otros 5 minutos. Repite el proceso una vez más. En total son 15 minutos
Paso 4
Mientras haces las patatas en el horno, casca y bate los huevos. Añade un poco más de clara y sal al gusto
Paso 5
Incorpora las patatas al huevo batido
Paso 6
Con poco aceite, lleva la mezcla a la sartén y hazla al punto que desees