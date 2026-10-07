El gran showroom del vino llega a Galicia: así será INVINO 2026

El sector enogastronómico gallego vuelve a estar de enhorabuena. El próximo lunes 26 de octubre de 2026, en horario ininterrumpido de 12:00 a 19:00 horas, el emblemático espacio Árbore da Veira (A Coruña) se convertirá en el epicentro vinícola autonómico con la celebración de INVINO 2026. Organizado por Difersa & Primavinia, distribuidora líder en Galicia dirigida por Hugo Fernández Fernández, junto a Difersa Gourmet, el evento está llamado a consolidarse una vez más como el showroom más esperado y el punto de encuentro imprescindible para bodegas, sumilleres, chefs, distribuidores, hosteleros y prescriptores del sector.

Durante la jornada, los asistentes profesionales tendrán la oportunidad de descubrir de primera mano las últimas tendencias, catar novedades exclusivas y explorar referencias de primer nivel en un entorno diseñado para conectar marcas, generar alianzas comerciales y potenciar el networking. Esta nueva cita reafirma el papel estratégico de Galicia en el mapa enogastronómico nacional y sirve como antesala perfecta de cara a dos momentos clave del calendario comercial: la campaña de otoño-invierno y la temporada navideña.

Selección de bodegas de referencia y productos gourmet de primer nivel

El showroom ofrecerá un recorrido cuidado y dinámico donde las bodegas y marcas de alimentación gourmet participantes contarán con su propio espacio de exposición y degustación. Los profesionales del canal HORECA podrán conocer de cerca referencias enológicas consolidadas y proyectos emergentes del panorama autonómico y nacional, acompañados por una selección de productos de alta gastronomía que completarán una experiencia sensorial única.

Desde su creación en 2018, INVINO se ha posicionado como el salón profesional de referencia en Galicia por su cuidada convocatoria y por reunir a firmas de primer nivel de todo el panorama vitivinícola y gastronómico.

Celebración estratégica para el canal HORECA

"Una de las claves del éxito y de la alta convocatoria de INVINO reside en su estratégica celebración en lunes, un día especialmente adaptado a las dinámicas del canal HORECA — hosteleros, restauradores y profesionales del sector—", destacan desde la organización. "INVINO 2026 está concebido para ser mucho más que una exposición de producto: es un verdadero espacio de conexión, negocio y visión de futuro para todos los que formamos parte de esta industria".

Consigue tu entrada a través del siguiente enlace: INVINO 2026