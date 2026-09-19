Receta de la ensalada gallega á feira que combina patata, pulpo y langostinos

Tatiana, de Ruido en la Cocina , propone una versión campera de la tradicional ensalada a feira, con patata gallega, pulpo y langostinos. El Aceite de Oliva Virgen Extra Abril Colleita Propia aporta el toque final para potenciar su sabor.

Hay recetas que demuestran que no hace falta complicarse en la cocina para preparar un plato completo y lleno de sabor. Esta ensalada a feira campera es una de ellas: una propuesta fresca y colorida que toma algunos de los ingredientes más reconocibles de la gastronomía gallega y los lleva a una elaboración perfecta para los días de calor.

La patata, el pulpo y el pimentón, protagonistas indiscutibles de uno de los platos más conocidos de Galicia, se combinan aquí con langostinos, huevo cocido, verduras, tomates cherry y aceitunas negras. El resultado es una ensalada contundente pero refrescante, ideal tanto para una comida en casa como para llevar a una comida al aire libre.

La clave está en el aliño, preparado con aceite de oliva virgen extra Abril Colleita Propia, vinagre, pimentón y sal. Una mezcla sencilla que aporta intensidad al conjunto y consigue que todos los ingredientes queden bien integrados.

Ingredientes (4 personas)

2 patatas de Galicia IGP

2-3 huevos cocidos

½ pimiento rojo

½ pimiento verde

½ cebolla morada

20 tomates cherry

80 g de aceitunas negras sin hueso

12 langostinos cocidos y pelados

2 patas de pulpo cocido

Para el aliño:

80 ml de aceite de oliva virgen extra Abril Colleita Propia

25 ml de vinagre

1 cucharadita de pimentón

Sal al gusto

Elaboración de la receta. Cedida

Elaboración

El primer paso consiste en cocer las patatas enteras y con piel en abundante agua con sal. Dependiendo de su tamaño, necesitarán aproximadamente entre 25 y 35 minutos. Cuando estén tiernas, se dejan templar, se pelan y se cortan en trozos. Mientras se cuecen las patatas, se preparan los huevos. Se cuecen durante unos 10 minutos, se enfrían, se pelan y se cortan en cuartos. A continuación, se lavan y se cortan las verduras. El pimiento rojo y el verde se cortan en dados medianos, mientras que la cebolla morada se corta en juliana. Los tomates cherry se parten por la mitad. También se trocean las patas de pulpo cocido y se cortan los langostinos, previamente pelados, para que todos los ingredientes tengan un tamaño similar y resulte más cómodo comer la ensalada. Una vez preparados todos los ingredientes, se colocan en un bol amplio: las patatas, el huevo, los pimientos, la cebolla, los tomates cherry, las aceitunas negras, los langostinos y el pulpo. Es el momento de preparar el aliño. En un recipiente se mezclan los 80 mililitros de aceite de oliva virgen extra Abril Colleita Propia con el vinagre, el pimentón y una pizca de sal. Se bate la mezcla hasta conseguir que emulsione ligeramente. Por último, se vierte el aliño sobre la ensalada y se mezcla con cuidado para repartirlo bien entre todos los ingredientes. Se deja reposar unos minutos y se sirve fría, después de haberla mantenido en la nevera para que los sabores se integren.

El resultado es una ensalada completa y muy fácil de preparar, con el sabor del pulpo a feira como punto de partida pero con un carácter más fresco y campero. La combinación de la patata gallega con el pulpo, los langostinos y las verduras convierte esta receta en una opción perfecta para disfrutar de los sabores de Galicia de una forma diferente. Una propuesta sencilla, colorida y perfecta para tener preparada con antelación y disfrutar bien fría.