Así es el pan que representa a Galicia entre los 3 mejores de España: "Necesitamos más de 5 horas de elaboración"

La Panadería Roiser, en Coristanco (A Coruña), es uno de los tres obradores finalistas en "50 Panader@s TOP España 2026" Cedida

La gastronomía gallega siempre ha gozado de un gran reconocimiento, no solo por las numerosas fiestas gastronómicas que se celebran a lo largo y ancho de la comunidad, sino también por su presencia en numerosos concursos y festivales. En este contexto, los próximos 13 y 14 de septiembre se celebrará en Bilbao la final de "50 Panader@s TOP España 2026", uno de los principales reconocimientos de la panadería artesana a nivel nacional y a donde ha conseguido llegar un obrador gallego: la panadería Roiser, en Coristanco (A Coruña).

Para esta cita, el obrador representará a Galicia con un "molete" elaborado con harina de trigo autóctono gallego con Indicación Geográfica Protegida (IGP), molida a piedra en Muiño do Quinto. Una propuesta que pone en valor la tradición panadera en Galicia y sus productos autóctonos.

Una panadería de Coristanco entre los panaderos más Top de España

La Panadería Roiser, de Coristanco (A Coruña), se ha colado entre las tres mejores panaderías de España en el certamen "50 Panader@s TOP España 2026", uno de los principales reconocimientos nacionales del sector de la panadería artesana, en el marco del Bilbao Global Bakery Forum.

Roiser será, además, la única representante gallega en esta última fase del concurso, junto a los establecimientos clasificados de Huesca y Murcia. Los tres finalistas deberán elaborar pan en directo ante el jurado, que determinará la clasificación definitiva y la concesión de las Estrellas de Oro, Plata y Bronce.

Para Victoria Porteiro, tercera generación al frente de esta panadería gallega, alcanzar esta final supone mucho más que un reconocimiento: "Es la oportunidad de llevar a Bilbao el nombre de Coristanco, del rural gallego y de una manera de hacer pan que se transmite desde hace tres generaciones".

La trayectoria de Roiser está estrechamente vinculada a la tradición familiar y al territorio. Victoria, de 37 años, tomó el relevo del negocio después de haber trabajado durante varios años en el ámbito jurídico en Madrid. "Quise dar continuidad al trabajo y al saber hacer de las generaciones anteriores, manteniendo la elaboración artesana, el respeto por los procesos y la vinculación con las materias primas y el territorio".

Hoy, la panadería es el sustento de unas 25 familias, una cifra que aumenta en determinadas épocas del año.

Así es la propuesta gallega para la final del concurso

Para competir en Bilbao, Panadería Roiser llevará una de sus elaboraciones más representativas: un mollete elaborado con trigo autóctono gallego, amparado por la Indicación Geográfica Protegida (IGP) y molido a piedra en Muiño do Quinto. Una pieza que resume la filosofía del obrador: tradición, producto local y respeto por los procesos artesanales.

Para su elaboración "necesitamos cerca de cinco horas para dar lugar a la pieza", a las que hay que sumar el tiempo necesario para preparar la masa madre, obtenida a partir de un pie de masa elaborado 24 horas antes.

"Es una masa de alta hidratación", explica Victoria, que destaca como resultado "una corteza muy crujiente y una miga alveolada y esponjosa". También el agua tiene un papel importante, ya que procede de un acuífero propio de consumo responsable, mientras que la cocción se realiza lentamente en un horno de piedra refractaria y sin vapor. "Todo influye a la hora de obtener el resultado deseado", señala.

Con mucho trabajo, paciencia y cariño a lo tradicional ha llegado Panadería Roiser a ser la representante de Galicia en esta final. Una filosofía que se mantiene en un obrador cuyos hornos, según explica "trabajan prácticamente las 24 horas del día, los 365 días del año".

Así, desde este pequeño municipio del rural coruñés, Panadería Roiser afronta ahora el reto de medirse con algunos de los mejores panaderos artesanos de España y llevar el nombre de Galicia a lo más alto.