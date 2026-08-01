Ángel León, chef 5 Estrellas Michelin: "Cocer la tinta de choco en vinagre ayuda a eliminar la toxicidad"

Las recetas de verano más populares pasan por platos frescos y sin calor como el salpicón de pulpo. Otra opción ideal para disfrutar durante la temporada estival es el arroz con chocos.

Este plato se puede preparar de varias formas: en su tinta, meloso con caldo de pescado, o seco con verduras y mariscos. Ángel León, chef 5 Estrellas Michelin, opta por prepararlo en su melsa guisada y con una mayonesa de tinta de elaboración propia.

Así prepara Ángel León uno de los platos estrella del verano

El cocinero andaluz, propietario y jefe de cocina del restaurante Aponiente, ubicado en El Puerto de Santa María (Cádiz), acumula ya cinco Estrellas Michelin y tres Soles Repsol a lo largo de una trayectoria que continúa escribiendo.

Para quienes estén buscando una buena receta de arroz con chocos, Ángel León comparte una de sus mejores versiones en el perfil de Instagram de Oh'Gar. A continuación, te detallamos todos los ingredientes y pasos a seguir:

Lista de ingredientes

250 g de arroz bomba

1 choco grande

1 l de fumet de pescado

1 pimiento verde

1 tomate rallado

2 dientes de ajo

100 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Pimienta negra

Laurel

Sal

Paso a paso

En una cazuela, sofreímos la cebolleta, el pimiento verde y los ajos, picándolos en brunoise previamente, con un buen chorro de aceite de oliva Añadimos los ajos y dejamos reducir Cuando las verduras estén pochadas, añadimos el tomate rallado y cocinamos hasta que se evapore toda el agua. Incorporamos la melsa y continuamos cocinando Cortamos el choco en dados pequeños y lo sofreímos durante unos minutos A continuación, incorporamos el fumet y cuando esté hirviendo añadimos el arroz y removemos poco a poco Dejamos cocinar unos 18 minutos Para la elaboración de la mayonesa en su tinta, cocemos la tinta en vinagre para eliminar la toxicidad En un vaso batidor, colocamos el huevo, la tinta y una pizca de sal. Emulsionamos añadiendo aceite de girasol y reservamos en frío Cuando el arroz esté listo, emplatamos y... ¡a disfrutar!

Perfil nutricional de la receta

El choco (o sepia) es el protagonista de esta receta de Ángel León. Se trata de un molusco cefalópodo con una composición similar a la del calamar: es fuente de proteínas y ácidos grasos omega-3, así como de minerales y vitaminas.

De entre los minerales, destacan el selenio, el yodo, el fósforo, el hierro y el potasio. Respecto a las vitaminas, la sepia resulta ser una fuente de casi todas las vitaminas del grupo B y vitamina E.

El arroz, por otro lado, es rico en almidón. Tiene un pequeño aporte en proteínas y contiene también cantidades notables de vitaminas del grupo B, necesarias para proteger las células del cerebro y de los nervios.