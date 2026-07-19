Rachel Anne, la influencer texana enamorada de A Coruña: "A un texano le sorprendería la cantidad de fiestas en Galicia"

Nació en Texas, pero hace casi ocho años que España se convirtió en su casa. Rachel Anne, conocida en redes como @raquelannee, ha conquistado a cientos de miles de seguidores mostrando las diferencias culturales entre España y Estados Unidos desde una mirada cercana, divertida y muy personal.

Su contenido mezcla viajes, costumbres, gastronomía y vida cotidiana, con una especial conexión con Galicia, una tierra a la que regresa siempre que puede. Hablamos con ella sobre su llegada a España, su éxito en redes, su relación con A Coruña y todo lo que más le sorprende de nuestra forma de vivir.

¿Naciste en Texas, pero vives desde hace años en España? ¿Qué es lo que te hizo viajar hasta aquí y que hizo que decidieses quedarte?

Nací cerca de Dallas, Texas, pero en agosto cumpliré ocho años en España. Mi plan era graduarme en la universidad, encontrar un trabajo en el que me pagasen mucho, casarme joven, tener una familia y una casa con jardín; hacer lo que hacen muchas personas en Texas y en otras partes de EE. UU. Pero ese plan cambió en Granada en 2017.

Hice un mes de “study abroad” con mi universidad durante mi tercer año de carrera. Era la primera vez que salía de mi país y, aunque suene exagerado, mi visión del mundo cambió aquel primer día en España. Mi “host mom” nos llevó a dar un paseo por Granada y sentía que había viajado a otro planeta. Poder caminar a cualquier sitio supuso un gran choque cultural porque, donde vivo yo, en Texas, tienes que coger la autopista para hacer prácticamente cualquier plan.

Alucinaba con la cantidad de gente que había en la calle, tomando sus vinitos, sus cañas y sus tapas, disfrutando de la vida en un día laborable. Luego subimos al Albaicín. Todo me pareció precioso: las casas blancas, las buganvillas colgando por todos lados y los sonidos de guitarra que surgían de repente en una escalera… Para mí fue como entrar en una película.

Después de ese mes mágico en Granada, busqué la manera de volver a España. Una de las pocas opciones para mudarse aquí y trabajar como estadounidense era enseñar inglés como auxiliar de conversación. Así que me apunté al programa justo después de graduarme, en 2018, y me mudé a Madrid. Mi plan era quedarme solo un año, pero me enamoré aún más de España y de su calidad de vida. También me enamoré de Galicia y de un gallego :) Así que aquí sigo, casi ocho años después.

Tienes más de 100k seguidores en Instagram, más de 200k en youtube, 70k en TikTok… ¿Qué crees que engancha tanto a la gente de tu contenido?

Creo que las personas de España a veces no se dan cuenta de la suerte que tienen, pero yo se lo recuerdo para que no se olviden ;) A lo mejor eso es lo que engancha. Muchas de las maravillas que hay aquí no existen en el resto del mundo y, en mi opinión, España tiene la mejor calidad de vida. Galicia, aún más :)

A veces, la gente solo se fija en las cosas malas de su país, así que le gusta parar y escuchar cosas buenas. También da por hechas muchas cosas bonitas del día a día, como una sobremesa en un restaurante.

Yo nunca he hecho una sobremesa en un restaurante en EE. UU. porque los camareros ganan dinero con las propinas. Si te quedas mucho tiempo en una mesa, ellos pierden dinero y te presionan para que te vayas lo más rápido posible. Ese es solo uno de los muchos ejemplos de cosas cotidianas que hay en España y que no existen en mi país.

He oído que eres una apasionada de Galicia…

Estoy completamente enamorada de Galicia. No soy de allí, así que no sé si se puede decir, pero siempre tengo mucha morriña. Me mudaría mañana si pudiera, pero mi novio gallego trabaja en Madrid, así que, tristemente, no podemos :(

He estado en muchas partes de Galicia, aunque todavía me faltan muchas porque, aunque viviera allí toda la vida, ¡no me daría tiempo a verlo todo! Paso la mayor parte del tiempo en A Coruña y sus alrededores, porque la familia de mi novio es de allí. También he estado en Santiago, Ourense, Vigo, las Cíes y la Costa da Morte.

Me encanta coger el coche y hacer excursiones por toda Galicia. Una de las rutas que más me impresionó fue la ruta de los faros, en la Costa da Morte. Es uno de los paisajes más bonitos que he visto en mi vida. La única zona que todavía no he descubierto es la de Lugo y tengo muchas ganas de conocerla.

Pero donde más me siento como en casa es en A Coruña. Me encanta que sea una ciudad moderna y bonita, pero también con mucha historia, una gastronomía increíble, el mar y el bosque… Lo tiene todo.

Rachel Anne Cedida

¿Te gusta la cocina gallega? ¿Qué platos has podido probar y cuáles son los que más (y los que menos) te han gustado?

La cocina gallega es una de las cosas que más me encantan de Galicia. He probado muchos platos y es casi imposible elegir cuál me gusta más. Pero, cuando voy, siempre tengo que comerme unas zamburiñas, una tortilla de Betanzos y un trozo de empanada gallega. Si no, no puedo volverme a Madrid.

La que menos me gusta, a lo mejor, sería la zorza, aunque realmente me gusta todo.

¿Qué crees que le sorprendería más a un texano de la cultura gallega?

Creo que los paisajes gallegos serían lo primero que sorprendería a un texano. Nunca había visto un sitio tan verde antes de ir a Galicia. En cuanto a la cultura, creo que les sorprendería la cantidad de fiestas que hay, sobre todo en verano. Tenemos que aprender algo de vosotros e intentar disfrutar también un poco más de la vida.

¿Para cuándo tu próximo viaje a a Galicia?

Aún no tengo los billetes comprados, pero sé que iremos a casa de la familia de mi novio todo lo posible este verano. Es la época en la que regresan sus tíos y primos, que también han tenido que mudarse a otras ciudades de España.

Siempre nos reunimos para hacer barbacoas en el jardín, ir a la playa y disfrutar de la Galicia Calidade. Además, me encanta que los días sean TAN largos. Son, sin duda, mis meses favoritos del año.