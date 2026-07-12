Karlos Arguiñano, 77 años: "El rape a la gallega se cocina en 5 minutos aprovechando el caldo de las patatas"

Karlos Arguiñano, en 'La cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Imagen de archivo de El Español

El rape es uno de los pescados más deliciosos del mar. Su carne es firme y de textura suave. Además, destaca por su bajo contenido en calorías y grasas, al tiempo que aporta proteínas de alto valor biológico.

Aunque su temporada alta de pesca se concentra entre los meses de marzo y junio, el rape se puede consumir durante todo el año, permitiendo todo tipo de preparaciones: guisos, asados, frituras o cocciones a la plancha.

Cómo preparar rape a la gallega

En una de sus últimas recetas, Karlos Arguiñano (77 años) opta por preparar el rape a la gallega con patatas y guisantes. "Un plato ligero, fácil y perfecto para el día a día", afirma el chef y presentador del programa Cocina Abierta.

La receta en cuestión está pensada para cuatro personas y su nivel de dificultad es fácil. Además, el tiempo de preparación y cocinado no supera los 30 minutos. A continuación, te detallamos todos los ingredientes y pasos a seguir:

Listado de ingredientes

2 colas de rape

4 patatas

100 g de guisantes

3 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

10 ml de vinagre

1 cucharada de pimentón

Sal

Perejil

Paso a paso

Pelamos las patatas y las cortamos en rodajas de medio centímetro de grosor En una olla con abundante agua y sal, cocemos las patatas durante 5 minutos Pelamos los guisantes y los añadimos a la olla. Cocinamos otros 5 minutos extra Cortamos el rape en rodajas, lo sazonamos e incorporamos a la cazuela Pasados 5 minutos, sacamos el pescado, las patatas y los guisantes con la ayuda de una espumadera Para preparar la ajada, calentamos unos 100 ml de aceite en una sartén y doramos los ajos previamente pelados y laminados A continuación, retiramos la sartén del fuego y agregamos el pimentón y el vinagre Servimos en cada plato una ración de patatas con guisante y tres rodajas de rape Repartimos la ajada por encima y decoramos con perejil

#recetasfaciles ♬ sonido original - Karlos Arguiñano @karguinano Hoy preparo un rape a la gallega con guisantes, una receta sencilla, sabrosa y con ese toque tradicional que siempre apetece. 👌 📝 Ingredientes • 2 colas de rape (1 kg aprox.) • 4 patatas • 100 g de guisantes • 3 dientes de ajo • 10 ml de vinagre • Aceite de oliva virgen extra • Sal • 1 cucharada de pimentón • Perejil Un plato ligero, tradicional y lleno de sabor, perfecto para disfrutar del pescado de una forma fácil en casa. ➡️ Receta completa en hogarmania.com #karlosarguiñano

Perfil nutricional de la receta

El rape es el ingrediente protagonista de esta receta. Se trata de un pescado blanco o magro, con un contenido graso muy bajo y rico en proteínas de alto valor biológico.

Es fuente de vitaminas del grupo B, concretamente B12 y niacina o B3. De hecho, una ración de rape cubre el 100% de las ingestas recomendadas de vitamina B12 y el 38% de niacina para un hombre adulto que realiza actividad física de forma moderada.

"Respecto a los minerales, es fuente de selenio y fósforo", destaca la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

Por otro lado, las patatas son ricas en hidratos de carbono, mientras que la fibra está presente en cantidades discretas. Aporta minerales como el potasio, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos.

Asimismo, los guisantes presentan un alto contenido en proteína, y en cuanto a las vitaminas, hay que destacar su contenido en tiamina, niacina, folatos, y fundamentalmente en vitamina C.