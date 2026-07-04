El restaurante gallego donde Javier Gutiérrez es un cliente habitual: "Soy un enamorado de la ensaladilla"

Aunque nació en Luanco, Asturias, Javier Gutiérrez se crió desde muy pequeño en Ferrol. Por ello, siempre que sus compromisos personales se lo permiten, aprovecha para regresar a la ciudad y visitar algunos de sus rincones favoritos.

Entre sus refugios gastronómicos preferidos se encuentra el restaurante Alfonso, del que se declara como un "enamorado" de su especialidad, la ensaladilla. Además, este establecimiento destaca por albergar una de las vinotecas más emblemáticas de Ferrol, lo que lo convierte en un referente para los amantes de la buena gastronomía y el vino.

"La ensaladilla del restaurante Alfonso es una de las mejores"

Interior del restaurante Alfonso Restaurante Alfonso

La Guía Repsol, uno de los referentes de la gastronomía española, desveló recientemente cuáles son los restaurantes favoritos de varias personalidades para disfrutar durante las vacaciones. Entre ellas figura el actor Javier Gutiérrez, que ha señalado sus establecimientos gallegos imprescindibles.

Uno de sus elegidos es el restaurante Alfonso, situado en la calle Chile de Ferrol, en la provincia de A Coruña. Se trata de uno de los locales más emblemáticos de la ciudad y de una de las principales recomendaciones del intérprete, que confiesa sentir auténtica devoción por uno de sus platos estrella: la ensaladilla.

"Soy un enamorado de la ensaladilla. La del restaurante Alfonso es una de las mejores", asegura el actor en declaraciones recogidas por la Guía Repsol.

Además de este popular plato, el restaurante destaca por una carta basada en productos típicos de Galicia y por contar con una de las vinotecas más reconocidas de Ferrol, con una amplia selección de referencias para acompañar cualquier comida. De hecho, Javier Gutiérrez recomienda maridar la ensaladilla con alguno de sus vinos.

Restaurante Alfonso, en Ferrol Turismo de Ferrol

Entre las especialidades del establecimiento también sobresalen el chuletón de vaca a la plancha, los pescados frescos según temporada y los postres caseros. Tal y como se informa desde la Guía Repsol, el precio medio por comensal se sitúa por debajo de los 35 euros.

Las opiniones de los clientes respaldan la reputación del restaurante. En las reseñas, muchos destacan tanto la calidad de la cocina como el servicio y el buen ambiente del local. "Volvemos cada vez que venimos a Ferrol. Se come riquísimo, gran calidad del producto y del cocinado. El trato es muy amable y cercano. El pescado lo cocinan exquisito. Siempre hay platos fuera de carta y tienen una gran carta de vinos", indica Cristina Martín en su reseña.

En la misma línea, Juan Carlos comenta: "Muy buen restaurante, lo tiene todo. Desde el ambiente del público, pasando por el trato de las camareras (especialmente Marta), la carta, la comida y la limpieza del establecimiento, aseos incluidos. Volveremos pronto".

Restaurante Alfonso solo cierra los martes. De miércoles a sábado su horario es de 11:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 24:00 horas. El domingo y el lunes solo abre en horario de mañana, de 11:00 a 16:00 horas.

Otros restaurantes gallegos favoritos de Javier Gutiérrez

Además del restaurante Alfonso, Javier Gutiérrez recomienda otros dos establecimientos de Ferrol. Uno de ellos es una de las cafeterías más populares de la ciudad: el Café Avenida. "Es un clásico en la ciudad. Tiene buen café con bollería o churros, y conserva el detalle de ofrecer la prensa del día al cliente", afirma el actor.

Otro de sus lugares que no falla entre sus recomendaciones es el mesón O Galo, un restaurante de cocina casera situado en el centro y que tiene terraza. "Mantiene una relación calidad-precio excelente", indica sobre este lugar donde debes probar las zamburiñas sí o sí.