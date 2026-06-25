Dos restaurantes gallegos, en la final del Campeonato de Tacos de España 2026: el ganador se conocerá el 30 de junio

La gastronomía mexicana es una de las más aclamadas a nivel mundial. Los tacos son su emblema indiscutible por ser versátiles, económicos y admitir una infinita variedad de carnes, salsas y vegetales.

En España, la cocina mexicana se ha consolidado como una de las propuestas gastronómicas más populares. Prueba de ello es el Campeonato de Tacos, que busca coronar al mejor taco del país. En esta edición, además, Galicia estará representada por dos establecimientos.

Dos restaurantes gallegos, en la final del Campeonato de Tacos de España

La IV edición del Campeonato de Tacos de España ya ha dado a conocer la lista de sus 15 finalistas, que se darán cita el próximo martes 30 de junio en el Centro Integrado de Formación de Hostelería y Turismo de Gijón (Asturias) para luchar por el título.

En menos de una semana conoceremos al aspirante que se llevará a casa el título del Mejor Taco de España 2026. Entre los finalistas figuran dos establecimientos gallegos: Costera MX, en Vigo, y Pico de Galo, en Santiago de Compostela.

Costera MX

Taco 'El Pulpo Gobernador' Costera MX

Costera MX ha logrado llegar a la final del Campeonato de Tacos de España. El restaurante afincado en el corazón de Vigo va a por todas con el taco 'El Pulpo Gobernador', elaborado con pulpo en salsa cremosa y ligeramente picante de chile poblano y pimientos sobre una tortilla de maíz hecha a mano, panceta caramelizada, tierra de cebolla tatemada y chile seco en hebras.

"Nos gusta presumir de ser capaces de unir lo mejor de cada lugar en una combinación única", señalan desde el propio local.

Pico de Galo

Taco de suadero con salsa tzatziki y crema de aguacate Pico de Galo

Pico de Galo ha optado por llevar al Campeonato de Tacos de España un taco de suadero con salsa tzatziki y crema de aguacate. La lista de ingredientes se completa con una tortilla de maíz nixtamalizado y mayonesa de chile árbol.

"Somos un pequeño restaurante mexicano en Santiago de Compostela donde apostamos por la calidad del producto, el buen trato y el respeto a la gastronomía mexicana", se presentan. Recientemente han sido galardonados con el prestigioso Sello Copil.

El ganador se decidirá el 30 de junio

En esta edición, los 15 finalistas que se darán cita en el Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo han estado compitiendo contra el resto de participantes del 28 de mayo al 21 de junio desde sus propios establecimientos.

Primero fueron la suma de los votos del público y del equipo de inspectores, ahora ha llegado el turno de las valoraciones de nuestros miembros del jurado final compuesto por: