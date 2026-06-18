Muere Rosario Quelle, impulsora de una de las sagas hosteleras más reconocidas de Viveiro (Lugo)

Viveiro despide a una de las figuras más queridas y representativas de su tejido empresarial y social. Rosario Quelle Lage, conocida popularmente como "Charo Nito", falleció este miércoles a los 80 años de edad, dejando tras de sí una trayectoria estrechamente ligada al desarrollo de uno de los establecimientos de restauración más emblemáticos de la comarca.

Junto a su esposo, Manuel Balseiro Pardo, construyó hace décadas un proyecto familiar que acabaría convirtiéndose en un referente de la gastronomía mariñana. El establecimiento, Nito de Area, situado en la playa de Area, logró consolidarse generación tras generación hasta convertirse en uno de los nombres más reconocidos de la hostelería gallega.

Durante años, Charo formó parte activa del negocio familiar, participando en su crecimiento y evolución. Con el relevo asumido posteriormente por sus hijos, la actividad empresarial continuó expandiéndose con nuevas iniciativas vinculadas a la restauración, la hostelería y el café de especialidad, reforzando la presencia de la familia en distintos sectores del turismo y los servicios.

La noticia de su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de afecto entre vecinos, clientes y profesionales del sector, que recuerdan su cercanía y su vinculación permanente a un proyecto que forma parte de la historia reciente de Viveiro.

Rosario Quelle deja a su esposo, Manuel Balseiro; hijos Gonzalo, Eva y Alejandro; así como nietos, que estos días reciben el cariño de allegados y conocidos.

La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio Alianza de Viveiro. El funeral tendrá lugar este viernes 19 de junio. La comitiva fúnebre partirá a las 11:30 horas hacia el cementerio de Celeiro y posteriormente se celebrará la misa funeral en la iglesia parroquial de Santiago de Celeiro.