Galicia da una lección al resto de España: la tortilla no se hace con cebolla, sino con 2 patatas y 6 huevos

Que la tortilla de patata es uno de los platos estrella de nuestra gastronomía es algo conocido por todos. Sus ingredientes son sencillos (patata, huevo y aceite de oliva virgen extra) y habituales en cualquier despensa.

Sin embargo, existen distintas formas de prepararla: algunos optan por añadir cebolla, mientras que otros prefieren prescindir de ella, como ocurre en la tortilla al estilo Betanzos, dorada por fuera pero jugosa por dentro.

Una receta perfecta y muy sencilla

La tortilla de Betanzos es una de las joyas gastronómicas de Galicia. A diferencia de la clásica española, no lleva cebolla, solo cuatro ingredientes de alta calidad: patata gallega, huevos camperos, aceite de oliva virgen extra y sal.

Algunos la odian, mientras que otros la adoran, y para todos aquellos a los que se les hace la boca agua, el creador de contenido @inakigastro propone una receta perfecta y muy sencilla, con apenas siete pasos a seguir.

A continuación, te detallamos la lista de ingredientes y cantidades:

Lista de ingredientes

2 patatas medianas

6 huevos

1 yema

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Cómo preparar la auténtica tortilla de Betanzos

Cortamos las patatas en cuatro trozos y las laminamos muy finas con la ayuda de una mandolina En una sartén con abundante aceite, freímos las patatas sin que lleguen a dorarse A continuación, batimos los huevos en un bol y añadimos una yema extra Incorporamos las patatas y la sal, y mezclamos bien hasta integrar todos los ingredientes Bajamos el fuego al mínimo y cuajamos la tortilla dándole la vuelta cada 15 segundos Repetimos el proceso 3 o 4 veces hasta conseguir el punto deseado Servimos en un plato y... ¡a disfrutar!

Perfil nutricional de la receta

La tortilla de patata es una verdadera delicia, pero no conviene consumirla a diario. Lo recomendable es mantener una dieta equilibrada y variada. Aun así, se trata de una receta elaborada con ingredientes de calidad que aportan nutrientes importantes para el organismo.

Por un lado, el huevo aporta proteína de máxima calidad y vitaminas de los grupos A, B y D; por otro lado, la patata es rica en minerales como el potasio, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos.

Además, el aceite de oliva virgen extra tiene un elevado valor nutricional: contiene ácidos grasos, vitaminas y minerales, y también es rico en compuestos orgánicos llamados polifenoles, que actúan como potentes antioxidantes y antiinflamatorios.