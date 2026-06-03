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Galicia da una lección al resto de España: la tortilla no se hace con cebolla, sino con 2 patatas y 6 huevos
A diferencia de la clásica española, la tortilla de Betanzos no lleva cebolla
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Que la tortilla de patata es uno de los platos estrella de nuestra gastronomía es algo conocido por todos. Sus ingredientes son sencillos (patata, huevo y aceite de oliva virgen extra) y habituales en cualquier despensa.
Sin embargo, existen distintas formas de prepararla: algunos optan por añadir cebolla, mientras que otros prefieren prescindir de ella, como ocurre en la tortilla al estilo Betanzos, dorada por fuera pero jugosa por dentro.
Una receta perfecta y muy sencilla
La tortilla de Betanzos es una de las joyas gastronómicas de Galicia. A diferencia de la clásica española, no lleva cebolla, solo cuatro ingredientes de alta calidad: patata gallega, huevos camperos, aceite de oliva virgen extra y sal.
Algunos la odian, mientras que otros la adoran, y para todos aquellos a los que se les hace la boca agua, el creador de contenido @inakigastro propone una receta perfecta y muy sencilla, con apenas siete pasos a seguir.
A continuación, te detallamos la lista de ingredientes y cantidades:
Lista de ingredientes
- 2 patatas medianas
- 6 huevos
- 1 yema
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
Cómo preparar la auténtica tortilla de Betanzos
- Cortamos las patatas en cuatro trozos y las laminamos muy finas con la ayuda de una mandolina
- En una sartén con abundante aceite, freímos las patatas sin que lleguen a dorarse
- A continuación, batimos los huevos en un bol y añadimos una yema extra
- Incorporamos las patatas y la sal, y mezclamos bien hasta integrar todos los ingredientes
- Bajamos el fuego al mínimo y cuajamos la tortilla dándole la vuelta cada 15 segundos
- Repetimos el proceso 3 o 4 veces hasta conseguir el punto deseado
- Servimos en un plato y... ¡a disfrutar!
@inakigastro Tortilla de Betanzos 🔥 Una de las recetas de tortilla más ricas que existen. Jugosa, con mucho sabor a aceite y muuuy adictiva. INGREDIENTES: - 3 huevos por cada patata mediana - Sal al gusto Yo utilicé 2 patatas, 6 huevos y 1 yema. #tortilla #tortillapocohecha #tortilladebetanzos #martesdetortilla #tortilladepatatas ♬ Passionate flamenco guitar - the scent of Spain(1517704) - Hamadayama Music Lab
Perfil nutricional de la receta
La tortilla de patata es una verdadera delicia, pero no conviene consumirla a diario. Lo recomendable es mantener una dieta equilibrada y variada. Aun así, se trata de una receta elaborada con ingredientes de calidad que aportan nutrientes importantes para el organismo.
Por un lado, el huevo aporta proteína de máxima calidad y vitaminas de los grupos A, B y D; por otro lado, la patata es rica en minerales como el potasio, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos.
Además, el aceite de oliva virgen extra tiene un elevado valor nutricional: contiene ácidos grasos, vitaminas y minerales, y también es rico en compuestos orgánicos llamados polifenoles, que actúan como potentes antioxidantes y antiinflamatorios.