Galicia da una lección al resto de España: la tarta de queso no se hace con Philadelphia, sino con queso de Arzúa

Que la tarta de queso sea uno de los postres favoritos de los gallegos no sorprende a nadie. Sus orígenes se remontan a la Antigua Grecia, donde se elaboraba con ingredientes como miel y harina.

Con el paso del tiempo, la receta fue evolucionando y perfeccionándose hasta alcanzar el equilibrio perfecto entre el dulzor y el característico toque ácido del queso. Además, su textura cremosa la ha convertido en una de las opciones estrella al terminar cualquier comida.

Así se prepara la tarta de queso más rica

No existe una única receta para la tarta de queso. Este postre admite infinitas variaciones, desde la clásica horneada hasta versiones frías, pasando también por la elección de distintos tipos de queso.

En Galicia contamos con una gran tradición quesera, y, en este sentido, el queso de Arzúa-Ulloa se convierte en una opción perfecta para incorporar a esta receta gracias a su cremosidad y su punto ligeramente mantecoso, su sabor suave y ese ligero toque ácido.

Para elaborar esta receta también es necesario utilizar nata líquida, azúcar, harina y queso crema, que puede ser tipo Philadelphia o cualquier otra marca blanca. A continuación, te detallamos todos los pasos a seguir de la receta que propone Queixos Barral:

Ingredientes

330 g de queso Arzúa-Ulloa

300 g de queso tipo crema

500 ml de nata líquida

160 g de azúcar

5 huevos

40 g de harina

Paso a paso

Antes de empezar con la receta, precalentamos el horno a una temperatura media-baja

a una temperatura media-baja En una fuente o recipiente grande, mezclamos todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. ¡Es importante que no haya grumos!

A continuación, vertemos la mezcla en un molde circular previamente forrado con papel de horno

previamente forrado con papel de horno Horneamos durante 40 minutos o hasta que la superficie adquiera un tono dorado

Dejamos enfriar y... ¡a disfrutar!

Para una textura crujiente en la base, podemos añadir una base de galleta con mantequilla. También podemos acompañar la tarta de queso con un poco de membrillo o con un chorrito de miel gallega, siguiendo la receta de la Antigua Grecia.

¿Qué tiene de especial el queso de Arzúa-Ulloa?

Queso de Arzúa turismo.gal

Amparado por una Denominación de Origen Protegida (DOP), el queso de Arzúa-Ulloa es una de las joyas gastronómicas de Galicia. Se elabora con leche de vaca, procedente de las razas Rojiza Gallega, Parda Alpica y Frisona, y no lleva ningún tipo de conservantes.

La pasta del queso de Arzúa-Ulloa es blanda, de aspecto brillante, mientras que su sabor se caracteriza por su suavidad, ligeramente salado y con un ligero toque ácido muy característico. Estas cualidades lo han convertido en un queso reconocido y premiado en numerosos certámenes gastronómicos tanto a nivel nacional como internacional.