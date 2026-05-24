Oliva Sinhache: “En mi casa, podría hacer tortilla de patata todos los días, que nadie se quejaría”
Hoy nos sentamos con la creadora de contenido de Boiro (A Coruña), Oliva Sinhache, con más de un millón y medio de seguidores en redes sociales triunfa con sus vídeos llenos de humor y autenticidad
Oliva Sinhache es todo un fenómeno en redes sociales, con más de un millón de seguidores en Instagram y más de seiscientos mil en TikTok. ¿Su secreto? Mucho humor, naturalidad y unos vídeos en los que tira de ‘gallegismo’ para ganarse el cariño de toda su comunidad.
Hoy nos sentamos con esta creadora de contenido de Boiro (A Coruña) para repasar sus inicios, su trayectoria y hablar, como no, de cocina.
Oliva, tienes más de un millón y medio de seguidores en Redes Sociales y la cuenta sigue creciendo, ¿te has planteado alguna vez que tus seguidores son casi 80 veces más que todos los habitantes de Boiro, tu pueblo natal?
Pues no lo había pensado así pero sí que me sigue mucha gente, a veces da un poco de vértigo saber que tanta gente está pendiente de una.
Creo que empezaste haciendo vídeos únicamente para tus amigos…
Así es, empecé en Tiktok con una cuenta privada para mis amigos. Un buen día mi hermana me convenció para hacer una cuenta pública. Yo me moría de la vergüenza pero al final me animé y poco a poco la gente fue llegando. Dos o tres años después me abrí una cuenta de Instagram y hasta ahora...
¿Cómo eran esos primeros vídeos? En muchos de ellos expones situaciones ‘muy gallegas’, ¿cuál ha tenido más repercusión?
Mis primeros vídeos de Instagram lo que hacía era usar audios de los demás y los interpretaba. Luego, poco a poco empecé a meter yo también los audios y me funcionó muy bien.
Mi primer vídeo viral fue uno en el que hablo de la crianza de los hijos, es un tema universal, pero con mi acento y expresiones gallegas.
Muchos de tus vídeos los haces en la cocina. ¿Cuál es tu receta favorita?
Tortilla de patatas. En mi casa pasa una cosa, que la podría hacer todos los días y nadie se quejaría. Les encanta. La hago poco cuajada, no para comer con cuchara como la de Betanzos, pero jugosita. Siempre, eso sí, con patatas de Coristanco y unos buenos huevos de corral.
Hablando de gastronomía gallega, ¿Qué cinco productos de la despensa gallega no pueden faltar en tu casa?
Grelos, ternera, patatas, mejillones y pimientos de padrón. ¡Y pongo esos porque había que poner cinco, sino pondría muchos más! Yo siempre compro producto de temporada y proximidad porque lo tengo a mano para comprarlo. También mucho pescado, que aquí tenemos bastante. Al final tenerlo tan cerca hace que lo que compremos sea de aquí, y no de otro sitio.
¿Sales mucho a comer fuera?
Salgo muy poquito. Yo tengo una enfermedad inflamatoria intestinal y apenas salgo de casa.
Entonces imagino que seguirás algún tipo de dieta…
Los primeros años sí seguía una dieta bastante estricta, pero luego me di cuenta de que todo seguía igual así que la dejé de hacer. Ya he asumido que no me voy a curar lleve una dieta u otra, así que cuando salgo a comer siempre cerquita de casa y si me sienta mal... pues peor para mí.
Si alguien pasa por Boiro, ¿qué tiene que probar sí o sí?
Aquí se come muy bien. Por ejemplo, los huevos rotos con pulpo y queso de A terraza do Furancho. En el restaurante Moanin se come de lujo, y muy variado. Todo con producto gallego.
¿Hay alguna época del año en Galicia que te guste más que las demás?
El verano, me gusta el calor.
Cuando te vas fuera de Galicia, ¿qué es lo que más echas de menos?
Lo tengo clarísimo: el mar.