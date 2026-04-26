El restaurante de una aldea de menos de 300 habitantes donde comer genial y a buen precio: "Raciones enormes"

La gastronomía gallega es conocida en todo el mundo por la gran calidad de los productos que componen sus platos. Mariscos, pescados, carnes... las mejores calidades en cada receta.

Sin necesidad de ir a restaurantes reconocidos con premios prestigiosos, hay un montón de establecimientos que ofrecen comidas maravillosas a muy buen precio y a los que querrás volver más pronto que tarde.

"Comiendo por 20 euros en Galicia"

El periodista y creador de contenido Senén Morán publicó en sus redes sociales un vídeo en el que se sorprendía, como tantas otras veces, con la gastronomía gallega. Esta vez, su visita fue el Mesón 1801, ubicado en Guiliade, una pequeña aldea de Piadela, en Betanzos (A Coruña).

Tras su experiencia solo ha podido alabar la gran contundencia de sus raciones, así como la calidad y el sabor de cada plato. "Tenéis que parar aquí y disfrutar", dijo a sus seguidores.

Según relata, la experiencia fue tan abundante que terminó completamente lleno: "Acabamos de comer como dios en Galicia", y añade: "Raciones enormes y calidad excepcional".

Entre los platos que probó, menciona el plato de oreja que calificó como "espectacular", con un precio de 8 euros la media ración de gran tamaño. También le sorprendieron las navajas, "enormes", por solo 7 euros, y una generosa media ración de zorza por 9 euros.

A esto añadió una ensalada de grandes proporciones por 12 euros, además de pan y agua. Todo ello sumó un total de 41 euros, unos 20 euros por persona. "Voy a reventar. Vaya raciones, vaya sabor, vaya calidad", dijo sin dudarlo.

"Venid a comer aquí, de verdad, qué locura", resume, dejando claro que la relación calidad-precio le parece difícil de igualar.

Como detalle curioso, también señala que el mesón tiene un guiño especial para los deportivistas. "Para los amantes del fútbol, nada más entrar tienen una bandera del Deportivo y os pilla cerca su ciudad deportiva".

Si nos fijamos en las redes sociales del Mesón 1801, vemos que, además de ofrecer raciones, también cuenta con menú del día por el módico precio de 14 euros, el cual incluye primer plato, segundo plato, bebida, postre y café.

Las opiniones de sus clientes

Este restaurante de comida casera se encuentra muy cerca de A Coruña. Solo hace falta echar un pequeño vistazo a sus reseñas de Google para ver que lo que comenta Senén Morán en su vídeo es completamente cierto.

"Súper recomendación donde comimos genial y a muy buen precio. Menú por 13 euros (entre semana) con un primero, un segundo, un postre y café. La comida casera y rica. Cantidades abundantes. No hizo falta reservar", dijo Lara, corroborando la cantidad de comida que se ve en el vídeo del creador de contenido.

Cristina, por su parte, alaba todo el conjunto del establecimiento: "El personal, la comida , el ambiente y la decoración convierten el mesón en un sitio recomendable al 100%".