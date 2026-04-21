Los expertos gallegos coinciden: los mejillones no se cuecen en agua, la clave es abrirlos con un chorro de vino

La gastronomía gallega es reconocida en todo el mundo por la extraordinaria calidad de sus productos, ya sean mariscos, pescados, carnes o verduras. Por ello, las recetas de los/as chefs de la comunidad despiertan un gran interés más allá de Galicia: no hay nada como contar con una buena materia prima y saber tratarla.

Las redes sociales se han convertido en una oportunidad perfecta para seguir a grandes cocineros que comparten las recetas de sus platos más sabrosos, permitiéndonos replicarlas en casa. En ellas podemos aprender trucos tan útiles como quitar la arena a las almejas, "asustar" al pulpo o abrir correctamente los mejillones.

La clave para abrir los mejillones

Los mejillones son un auténtico manjar al que pocos pueden resistirse. Sin embargo, no todo el mundo conoce los trucos para abrirlos correctamente, sin dañar el producto ni perder su sabor.

Un ejemplo de una receta de mejillones que compartió hace unos meses el cocinero gallego Pablo Suárez a través de su cuenta @poesiadefogon.

En ella explicaba que no es necesario cocer los mejillones en agua: basta con añadir un chorro de vino blanco, hojas de laurel y hervirlos en una olla tapada durante un par de minutos para que se abran al vapor.

También se ha visto al popular Karlos Arguiñano llevando a cabo este truco en más de una ocasión para abrir los mejillones.

Ten en cuenta que los mejillones sueltan su propio jugo, motivo por el que no se requiere demasiada cantidad de líquido.

Una vez abiertos, se pueden preparar con la receta que más te guste. En esta ocasión, el cocinero gallego optó por unos mejillones a la marinera que, a juzgar por su aspecto, están buenísimos.

#mejillonesalamarinera #cocinatradicional #cocinaentiktok #apertivo #recetaviral ♬ Natural Emotions - Muspace Lofi @poesiadefogon Mejillones a la marinera 🦪 Hoy os traigo una receta de mejillones a la marinera clásica y sencilla. Esta es una de las recetas que más me habéis pedido este año, ¿ya era hora de subirla verdad? Prepara una barra de pan porque están espectaculares… 📌 ¡No olvides guardar el vídeo y etiquetar a un amigo! 📝 INGREDIENTES: ▪️1/2kg de mejillones ▪️30ml de vino blanco ▪️2 hojas de laurel ▪️2 dientes de ajo ▪️1/2 cebolla ▪️1 cucharada sopera de harina ▪️3-4 cucharadas soperas de tomate triturado ▪️1 cucharadita de pimentón dulce ▪️Un chorro de aceite de oliva ▪️Perejil al gusto 👨🏻‍🍳 PASO A PASO: 1️⃣ Limpiar y desbarbar los mejillones. Deshechar los que estén abiertos (y no se cierren al darle unos golpecitos) o tengan la concha rota. Poner en una olla con un chorro de vino blanco y las hojas de laurel. Hervir con la olla tapada un par de minutos para que se abran al vapor. Ir retirando conforme se vayan abriendo, separar las conchas, colar y reservar el caldo de cocción. 2️⃣ En una olla con aceite de oliva, dorar ligeramente los ajos, incorporar la cebolla y pochar hasta que tome color. Incorporar la harina, integrar bien y cocinar un par de minutos. 3️⃣ Agregar el tomate triturado y el pimentón dulce. Sofreir unos 5 minutos e incorporar el caldo de los mejillones (1 vaso). Mezclar bien para disleir el sofrito y la harina. Hervir un par de minutos a fuego suave y triturar. 4️⃣ Hervir la salsa resultante para reducirla (unos 5 minutos) hasta que tenga la textura que buscamos. Si nos pasamos de espesa, agregar un chorrito de agua para corregir la textura. Reincorporar los mejillones, agregar perejil al gusto e integrar en la salsa… ¡a disfrutar! . . . #mejillones

Además de los mejillones a la marinera, puedes hacerlos al vapor, en escabeche, al vermú, o incluso optar por una empanada de mejillones, o un arroz de mejillones. Cualquier receta en la que utilices este marisco será una delicia para cualquier paladar, solo tienes que buscar la que más se ajuste a tus preferencias.

Los beneficios de los mejillones

Los mejillones destacan por su gran valor nutricional, lo que los convierte en un alimento muy completo y saludable. Son una excelente fuente de proteínas y presentan un bajo contenido en grasas saturadas, además de aportar ácidos grasos omega-3, beneficiosos para el sistema cardiovascular.

En cuanto a vitaminas, contienen tiamina, riboflavina y niacina, y sobresalen especialmente por su alto contenido en vitamina B12. También son ricos en minerales: aportan calcio, fósforo, magnesio y potasio, y destacan por su alto contenido en hierro, selenio, cobre y yodo, además de ser una buena fuente de zinc.

Gracias a este perfil nutricional, además de ser un verdadero manjar, los mejillones son un alimento súper recomendable en una dieta equilibrada.