La receta de las abuelas gallegas para Semana Santa: 500 g de garbanzos, 250 g de bacalao desalado y 100 g de espinacas
Para la elaboración de este plato, típico de estas fechas, se necesitan también otros ingredientes, como tomate, cebolla y almendras
- Total: 40 min
- Comensales: 4
La Semana Santa, más allá de procesiones y otras tradiciones arraigadas, posee un componente gastronómico muy fuerte. Las torrijas y los buñuelos son recetas icónicas, mientras que en el apartado salado destaca el potaje de vigilia.
El potaje de vigilia es una receta tradicional de Semana Santa. Debido a la prohibición religiosa de comer carne los viernes de Cuaresma, este plato, rico en proteínas y minerales como hierro, se ha convertido en un plato estrella durante estas fechas.
Cómo preparar potaje de vigilia: paso a paso
Garbanzos, bacalao desalado y espinacas son los ingredientes principales del potaje de vigilia. La lista también incluye un sofrito de cebolla, ajo y tomate; caldo de pescado o agua, y, a veces, un majado de pan, almendras o comino para dar un toque extra de sabor.
El potaje de vigilia es una receta fácil de preparar que incluso mejora de un día para otro. Marcos Serén, cocinero gallego afincado en Asturias, nos cuenta cómo preparar este plato tan nutritivo y lleno de sabor.
Conocido en redes sociales como MSPín (@chefmspin.recetas), el chef calcula que para esta receta se necesitan unos 40 minutos: aproximadamente 15 minutos de preparación y otros 25 de cocción. A continuación, te detallamos la lista completa de ingredientes y pasos a seguir:
Ingredientes
- 500 g de garbanzos cocidos
- 250 g de bacalao desalado
- 100 g de espinacas
- 100 g de tomate
- 80 g de cebolla
- 60 g de almendras
- 30 g de pan
- 15 g de ajo
- 10 g de pimentón dulce
- 400 ml de caldo de pescado o agua
- Aceite de oliva
- Sal
Paso 1
Picamos la cebolla y la pochamos en una olla con aceite de oliva
Paso 2
Añadimos el tomate rallado y, pasados unos minutos, agregamos el pimentón dulce
Paso 3
Incorporamos las espinacas y rehogamos un par de minutos
Paso 4
Añadimos los garbanzos y cubrimos con caldo de pescado o agua
Paso 5
Dejamos cocinar unos 10 minutos. Mientras tanto, doramos los ajos, las almendras y el pan
Paso 6
Hacemos un majado con estos ingrediente y lo incorporamos al guiso
Paso 7
Agregamos el bacalao en dados y cocinamos 2 o 3 minutos más
Paso 8
Esperamos a que se temple, servimos en un plato y ¡a disfrutar!
🔍 TIPS: 🔹Añade un chorrito de vino blanco al sofrito para más sabor. 🔹Deja reposar el potaje una hora para potenciar el sabor. 🔹Puedes usar garbanzos caseros o de bote. 🔹Acompaña con huevo cocido para un plato más completo.
Potaje de vigilia: perfil nutricional
El potaje de vigilia es un plato típico de la Cuaresma muy nutritivo y completo. Combina garbanzos, espinacas, bacalao y huevo duro, por lo que es rico en proteínas de alto valor biológico, fibra, omega-3 y vitaminas de los grupos A, E y B, además de minerales como hierro, fósforo y potasio.
El bacalao es un pescado muy sabroso y de fácil digestión. Se trata de uno de los peces más magros, debido a que acumula la grasa en el hígado y no en los músculos. Es fuente de ácidos grasos omega-3.
El valor nutritivo de las espinacas, por otro lado, radica en su contenido en vitaminas y minerales. En concreto, este alimento es fuente de folatos, vitamina A, C y E. Además, aporta una cantidad apreciable de fibra, lo que favorece el tránsito intestinal.
En último lugar, y no por eso menos importante, los garbanzos poseen un alto contenido en proteína vegetal. Es fuente de calcio y posee un alto contenido de hierro, magnesio, potasio y fósforo. En caso de añadir huevo, la proteína es de máxima calidad por su elevado poder biológico.