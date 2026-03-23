Estos son los 24 nuevos bares y restaurantes de Galicia con un Solete Repsol para esta Semana Santa 2026

La Bombilla, en A Coruña; y Caserio Meiroi, en Navia de Suarna

La gastronomía gallega ha logrado consolidarse en el panorama nacional e internacional gracias a la altísima calidad de sus productos, tanto del mar como de la tierra, y a su característica sencillez.

En este sentido, numerosas publicaciones han destacado lo que la hace única. De hecho, la Guía Repsol ha concedido recientemente 24 nuevos Soletes a restaurantes ubicados en la región.

Galicia suma 24 nuevos Soletes para esta Semana Santa 2026

Después de un invierno frío y lluvioso, la Guía Repsol ha recibido la primavera con más ganas que nunca. Con la temperatura perfecta para conocer algunos de los rincones más bonitos, llega una nueva edición de Soletes para saber dónde parar en mitad del viaje.

"Vamos a coger los Soletes de Primavera con ganas esta Semana Santa. Hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos", explica María Ritter, directora de Guía Repsol.

Restaurantes de cocina tradicional y bares curiosos en los cascos históricos de las ciudades más bellas protagonizan este decimocuarto listado de Soletes, que suma más de 300 nuevos establecimientos, de los cuales 24 están ubicados en Galicia.

Tras recorrer los enclaves más recomendados, descubrir parajes poco transitados y fotografiar los lugares favoritos, para muchos una escapada perfecta debe incluir nuevos sabores.

En este listado de la Guía Repsol figuran grandes clásicos como La Bombilla, en pleno centro de A Coruña; sabores foráneos como Mexicano en Brasas, en Toén (Ourense); y cocina de temporada con carácter propio, como Caralludo by Chuchi, en Meaño (Pontevedra).

A continuación, te presentamos el listado completo por provincias de los 24 nuevos Soletes en Galicia. En total, la Comunidad cuenta con 357 Soletes. Estos son los nuevos:

A Coruña

Santiago de Compostela: Eiquí Café (rúa de San Pedro, 17), Flaco (rúa de Concepción Arenal, 8) y Nómada Café (rúa da Espiñeira, 2)

Noia: Ferrador (rúa Costa do Ferrador, 11)

A Coruña: La Bombilla (calle Torreiro, 6)

Ferrol: O Bacoriño (calle San Francisco, 28)

Ames: Onde Keiras (calle Rueiro, 5)

Boiro: Pancomido (rúa de Robustiano Pérez del Río, 6)

Lugo

Navia de Suarna: Caserio Meiroi

Vilalba: Ebos (rúa Campo de Puente)

Mondoñedo: Faragullas (Praza da Catedral, 1)

Sarria: La Salina (rúa Porvir, 46)

Lugo: Ramón (rúa Doutor Castro, 8)

Monforte de Lemos: Trespés (rúa Antonio Méndez Casal, 1)

Ourense

Allariz: Casa Pepiña (rúa Vilanova, 1)

Toén: Mexicano en Brasas (Estrada as Airas, 111)

Ribadavia: O Birrán (Praza da Madalena, 8)

Ourense: Toxo Gastro (rúa Valle Inclán, 9)

Pontevedra

Meaño: Caralludo by Chuchi (Aldea de Abaixo, 9)

Pazos de Borbén: La Renovadora (Fraga do Rei, 3)

Bueu: Loureiro (avenida Loureiro, 13)

Vigo: María Manuela (Praza de Compostela, 31)

A Illa de Arousa: O Triskel (rúa Torre, 1)

Soutomaior: Trece Restobar (avenida Castelao, 4)

¿Qué son los Soletes de la Guía Repsol?

"Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano", explica la propia Guía Repsol.

Un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, busca continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país.

En cada edición, se identifican Soletes con la garantía de quien conoce la zona y los tipos de locales que abundan en ella. Estos locales están a disposición en la app y la web de la Guía Repsol.