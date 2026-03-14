La villa marinera donde se come uno de los mejores percebes de España: sobre acantilados casi verticales

En la costa norte de las Rías Altas, la Costa Ártabra, el municipio de Cedeira (A Coruña) destaca por los impresionantes acantilados de Vixía de Herbeira, los más altos de la Europa continental, y por ser uno de los mejores lugares para comer en Galicia.

La gastronomía de Cedeira ha captado la atención de revistas de viajes como National Geographic y, además, ha logrado hacerse un hueco en el Campeonato del Mundo del Percebe, ganando la primera edición celebrada el año pasado.

El mejor percebe se come en Cedeira

Ración de percebes Shutterstock

En concreto, la taberna Bon Pé, situada en la avenida Castelao, se alzó con el premio. Así, el mejor percebe se come en Cedeira, y no es de extrañar. Aquí el mar bate con gran fuerza contra las rocas, lo que da lugar a un percebe más corto, grueso y de sabor más intenso.

El percebe es considerado el "rey de los mariscos", debido a su intenso sabor a mar, textura firme y exclusividad. Aunque vive pegado a las rocas, no es un molusco, sino un crustáceo que ha evolucionado hasta perder su movilidad.

Se distribuye principalmente por el Cantábrico y el Atlántico y crece en zonas rocosas expuestas a fuertes temporales. De ahí que su precio se dispare en muchas ocasiones, debido a la dificultad y al riesgo que implica su recolección.

Así, en Cedeira tenemos la combinación perfecta: por un lado, el océano Atlántico, y por el otro, acantilados casi verticales expuestos a todo tipo de temporales. Por ello, es un lugar ideal para disfrutar de este crustáceo, bajo en grasas y colesterol.

En este contexto, la taberna Bon Pé es un establecimiento de referencia para degustar percebes. No obstante, Cedeira cuenta también con otros restaurantes destacados, como la Taberna do Peixe y el Badulaque.

Para aquellos turistas cuya visita coincida con el verano, Cedeira celebra desde hace ya más de 20 años una fiesta en homenaje a este producto del mar, en la que se reparten alrededor de 600 kilos de percebe y otros tantos de pulpo.

Además de la parte gastronómica, la Fiesta del Percebe ha incluido en ediciones anteriores hinchables terrestres y acuáticos, así como kayaks en la playa de Area Longa.

Cosas que deberías hacer si visitas Cedeira

Antes o después de degustar una buena ración de percebes, la visita a San Andrés de Teixido, donde se dice que "irás de morto se non vas de vivo", es obligatoria. Esta popular aldea, de poco más de 50 habitantes y llena de misterio, parece sacada de una postal.

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Con sus 613 metros de altura sobre el nivel del mar, los acantilados de Vixía de Herbeira, a los pies de San Andrés de Teixido, son los más altos de la Europa continental. La Garita de Herbeira, que funcionaba como puesto de vigilancia costera, es el punto más elevado de la zona y un perfecto mirador.

La praia de Teixidelo es otro enclave de gran belleza en la zona. Se trata de la única playa de arena negra de origen no volcánico en Galicia y, en sus proximidades, también se encuentra la cascada de Teixidelo, donde el agua se precipita desde unos 50 metros directamente al mar.

Si el tiempo acompaña, la Ruta dos Miradoiros es una magnífica forma de conocer Cedeira y sus alrededores. Además del mirador protagonista, que es el de Vixía de Herbeira, cabe destacar los de San Fiz de Estevo, Santo Antonio de Corveiro y Os Carrís, entre otros.