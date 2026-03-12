Pablo Suárez, chef: "El arroz bomba necesita 18 minutos de cocción aproximadamente"

0 votos

Total: 35 min

Comensales: 2

A veces cuesta cogerle el truco a la cocina y acertar con buenas recetas. Una estupenda opción es fijarse en las redes sociales de los chefs que publican el paso a paso de sus elaboraciones, como hace el cocinero gallego Pablo Suárez, quien a través de @poesiadefogon nos ofrece las mejores técnicas en la cocina, tanto para platos típicos gallegos, como de otros lugares.

Una de sus recetas con las que sorprendió a todos sus seguidores es la de un arroz meloso con bogavante que, a juzgar por la imagen, tiene una pinta estupenda. Cuando se hace un arroz, las principales dudas siempre suelen estar en torno al tiempo de cocción, para que no quede ni muy pasado ni muy duro, pero el gallego nos ha despejado la duda en este vídeo.

Cómo hacer un buen arroz con bogavante

Existen muchos tipos de arroz para cocinar, desde el aromático basmati hasta el cremoso arbóreo o el exótico negro, pero para esta receta Pablo Suárez ha escogido arroz bomba, asegurando que "el tiempo recomendado para el arroz bomba es de 18 minutos aproximadamente".

Este detalle es fundamental, porque el secreto del arroz con bogavante no está solo en la cocción del grano, sino también en el sofrito y en el marcado del marisco.

Para comenzar, Suárez nos indica que hay que marcar el bogavante. Para ello, lo troceamos y lo sellamos en una cazuela con un buen chorro de aceite de oliva "unos 5 minutos a fuego vivo". Una vez dorado, lo retiramos y lo reservamos, conservando en la cazuela su jugo.

En ese mismo aceite, rehogamos la cebolla, el pimiento y el ajo finamente picados, incorporando después el tomate triturado y el pimentón, y dejamos que se cocine a fuego medio-bajo durante unos 20 o 30 minutos. Como comenta el gallego, "cuanto más reducido el sofrito, más sabor tendrá el arroz".

Si observamos que empieza a pegarse, una buena opción es añadir un poco de agua o caldo para mantenerlo jugoso. Cuando el sofrito esté bien concentrado, agregamos el pimiento choricero y mezclamos todo con cuidado antes de desglasar con un buen chorro de vino blanco, dejando que se evapore a fuego alto.

A continuación incorporamos el arroz y lo rehogamos durante un par de minutos con el sofrito, vertiendo luego el caldo caliente y la infusión de azafrán. Corregimos de sal y dejamos hervir a fuego suave.

Cuando falten aproximadamente 5 minutos para completar los 18 iniciales de cocción del arroz bomba, reincorporamos el bogavante, tapamos la olla y dejamos que termine de cocerse, para que el marisco quede jugoso y el arroz en su punto.

Finalmente, añadimos perejil picado al gusto y dejamos reposar un par de minutos. Ingredientes Arroz con bogavante para 2 personas 1 bogavante (400-500g aproximadamente)

200 gramos de arroz bomba

900 ml de fumet suave

1 cebolla morada

3 dientes de ajo

1/2 pimiento rojo pequeño

1 cucharadita de pimentón dulce

2 cucharaditas pulpa pimiento choricero

150 gramos de tomate pera rallado

1/2 vaso de albariño

Infusión de azafrán: 0,2g de azafrán diluido/infusionado en algo de caldo caliente

Sal al gusto

Aceite de oliva al gusto

Perejil al gusto Paso 1 Marcamos el bogavante troceado en una cazuela con un buen chorro de aceite de oliva (unos 5 minutos a fuego vivo). Retiramos y reservamos Paso 2 En el mismo aceite rehogamos la cebolla, el pimiento y el ajo finamente picados. Incorporamos el tomate triturado junto con el pimentón y sofreímos a fuego medio bajo durante 20-30 minutos Paso 3 Se puede incorporar algo de agua o caldo para evitar que se queme Paso 4 Añadimos el pimiento choricero, integramos y desglasamos con el vino. Reducimos por completo a fuego alto, incorporamos el arroz y nacaramos (rehogamos) un par de minutos junto con el sofrito Paso 5 Vertemos el caldo caliente y la infusión de azafrán, corregimos de sal y hervimos a fuego suave Paso 6 Cuándo le falten unos 5 minutos de cocción (el tiempo recomendado para el arroz bomba es de 18 minutos aproximadamente), reincorporamos el bogavante, tapamos la olla para que se cocine y terminamos la cocción Paso 7 Añadimos perejil picado al gusto, reposamos un par de minutos y ¡listo!

El bogavante es una estupenda fuente magra de proteínas, esenciales para la construcción muscular y la reparación celular. Además, contiene ácidos grasos Omega-3 que promueven la salud cardiovascular y cerebral. Introducir este marisco en tus recetas es una muy buena opción.

Por su parte, el arroz es una increíble fuente de energía para el cuerpo y el cerebro. Es fuente de vitaminas, como la B y la E, y de minerales como el calcio, el hierro, el magnesio y el potasio.