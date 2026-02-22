Ofrecido por:
Iván Mariñas, cocinero: "Para un buen kebab casero, desmenuza 1/2 kg de carne y dale un golpe de grill final"
La receta que necesitas para hacer un kebab casero con una salsa deliciosa y no pedirlo a domicilio
- Total: 25 min
El kebab, tradicional de Oriente Medio y especialmente de Turquía, ha inspirado muchas versiones caseras para chuparse los dedos. Recientemente, Iván Mariñas compartió en su cuenta de Instagram su receta de kebab, mostrando paso a paso cómo prepararlo sin necesidad de pedir a domicilio.
Natural de A Coruña, aunque ha vivido y trabajado como entrenador personal en Ourense, Iván Mariñas se dio a conocer tras ser finalista de MasterChef 8, sorprendiendo al jurado y al público con recetas. Actualmente, utiliza sus redes sociales para compartir sus elaboraciones, como este delicioso kebab casero.
Rico y sabroso kebab casero
Si te gusta el kebab pero quieres disfrutarlo en casa, Iván Mariñas tiene una versión casera que te hará olvidarte del delivery. Su receta es sencilla, pero con un sabor que sorprende. Según él, "empezamos añadiéndole a la carne picada sal, cebolla bien rallada y un puñado de especias".
Este primer paso es clave: la mezcla de especias y cebolla le da ese aroma tan característico que todos asociamos con un buen kebab. Mezclamos todo bien hasta que la carne quede homogénea y lista para el siguiente paso.
A continuación, "estiramos bien fino entre dos papeles de horno". Tras esto, solo queda enrollar y "hornear a unos 190º durante unos 25 minutos". Este método permite que la carne se cocine de manera uniforme y conserve su jugosidad, evitando que se reseque.
Mientras la carne se hornea, es el momento perfecto para preparar la salsa, que según Mariñas, es inolvidable: "Preparamos una salsa que jamás olvidarás con tu yogur natural favorito, mostaza, queso feta al fallo y el toque maestro de pistacho machacado con cebollino picado". Esta combinación aporta cremosidad, un punto salado y un ligero crujiente.
Una vez la carne esté lista, "desmenuza con las manos y dale un golpe de grill final que tueste un poco las puntas". Este detalle aporta textura y un ligero toque crunchy que marca la diferencia. Finalmente, llega el momento más divertido: el montaje. Como dice Mariñas, "ya solo queda montar todo como si fuese para una boda turca".
Un extra de salsa, un toque de sriracha, darle forma... ¡y listo! Ya tienes preparado tu kebab casero para disfrutar y alucinar con su sabor.
Ingredientes
Para el kebab:
- 1/2 kilogramo ternera picada (también puede ser pollo, cordero o cerdo)
- 1/2 cucharada de cada especia: comino, pimienta, copos de chile, ajo en polvo, tomillo y canela
- Sal
- Un chorrito de AOVE
Para la salsa:
- Yogur natural
- Mostaza
- Queso feta al fallo
- Pistacho machacado
- Cebollino
Para el dürüm:
- Fajita
- Rúcula
- Tomate
- Cebolla roja
- Sriracha
Paso 1
Añade a la carne picada un poco de sal, cebolla bien rallada y un puñado de especias
Paso 2
Mezcla todo bien
Paso 3
Estiramos bien fino entre dos papeles de horno con la ayuda de un rodillo
Paso 4
Enrolla y hornea a 190º durante unos 25 minutos
Paso 5
Mientras la carne se hornea, prepara la salsa con tu yogur natural favorito, mostaza, queso feta y pistacho machacado con cebollino picado
Paso 6
Cuando la carne esté lista, desmenuza con las manos y dale un golpe de grill final para tostar las puntas
Paso 7
Monta tu kebab como más te guste: un extra de salsa, un toque de sriracha y dale forma